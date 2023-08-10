Ракеты с ударом на 500 км: ФРГ скоро объявит о поставках Украине Taurus – СМИ

Вместе с немецкими Taurus Украина может получить и другие дальнобойные ракеты – долгожданные американские ATACMS, рассказали немецкие журналисты.

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Германия даст Украине Taurus, если США передадут Киеву ATACMS - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Правительство Германии в ближайшее время сделает заявление о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Берлин сейчас обсуждает вопрос с США. Дискуссия может привести к поставкам Киеву и ATACMS, поскольку ФРГ готова передавать вооружения в том случае, если свои ракеты даст и Вашингтон.

Как сообщает T-online со ссылкой на свои источники из партийных кругов правительства, ВВС Германии одобрили поставки Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Кроме того, пишут журналисты, на прошлой неделе у канцлера ФРГ Шольца получили от своего Минобороны презентацию, в которой была информация о Taurus – наличие, эффективности и риски.

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Украина может получить и ATACMS

По данным издания, передача Украине ракет Taurus может привести и к поставкам американцами Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Источники в партии СДПГ подтвердили, что согласие Вашингтона на поставки украинскому государству ATACMS и передача Taurus взаимосвязаны.

"Лед тронулся – ждем официального решения"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что в Германии действительно достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", - подчеркнул Чернев.

Ракеты Taurus с дальностью пуска до 500 километров

Taurus – немецко-шведская авиационная крылатая ракета. Класс – воздух-поверхность. Дальнобойной ракетой можно поражать объекты высокого уровня защиты и цели, без захода самолета в зону противовоздушной обороны противника.

Ракеты могут наносить удары на расстоянии 500 км и накрывать все захваченные территории, среди прочего, и южный берег Крыма.

Ракеты Taurus для Украины

В конце мая издание Der Spiegel написало, что Украина попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus. По информации журналистов, Киев обратился к Берлину с официальным запросом. Также в немецкой прессе рассказали о беседе Шольца и Зеленского по вопросу ракет Taurus еще в начале мая.

Позже в Германии дали ответ о передаче ракет Taurus Украине. Министр обороны Борис Писториус сказал, что Берлин придерживается осторожной позиции по данному вопросу и подобных решений пока не было принято.

В начале августа в ФРГ призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Андреас Шварц сказал, что контрнаступление ВСУ буксует, поэтому Киеву нужно передать дальнобойные ракеты.

"Поэтому остается только управляемое оружие — например, крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть установленные россиянами минные поля и отвоевать свою территорию", - подчеркнул Шварц.

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