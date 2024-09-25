УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Перед визитом Зеленского республиканцы выдвинули требование Белому дому - Reuters

Анна Косик
25 сентября 2024, 20:37
538
Чиновники настаивают на доступе к отчету о расходах на помощь Украине, ведь в начале 2025 года США ждет голосование за выделение дополнительных средств.
Конгресс США, Зеленский
Обнародование отчета важно для будущего голосования за помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: The White House, скрин с видео

Члены комитетов по нацбезопасности Палаты представителей США от республиканской партии в среду, 25 сентября, потребовали от администрации президента Байдена обнародовать несекретную часть отчета о стратегии по войне в Украине.

Как пишет Reuters, чиновники выдвинули это требование за день до визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты и его встречи с законодателями в Капитолии.

"Конгресс одобрил почти 175 миллиардов долларов помощи и военной помощи для Украины и стран-союзников в течение 2-1,5 лет после полномасштабного вторжения России, и многие законодатели говорят, что они ожидают, что Вашингтону нужно будет одобрить больше денег, чтобы помочь правительству в Киеве в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в статье.

видео дня

За несколько дней до этого администрация направила отчет в Конгресс через несколько месяцев после окончания июньского срока, установленного законопроектом о многомиллиардных расходах, принятым в апреле.

В этом законопроекте было требование о подаче Байденом детальной стратегии по Украине до начала июня. Отчет был засекречен, из-за чего законодатели высказывали требование об открытии версии для общественности.

"Учитывая важные интересы США, которые поставлены на карту в том, что Украина разгромит захватнические силы Путина, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понять, как тратятся их тяжело заработанные налоговые доллары", - заявили главы Палаты иностранных дел, вооруженных сил и разведки в совместном заявлении.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Позиция США в контексте войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Штаты поддерживают украинскую сторону и ведут активную политику в вопросах помощи. Недавно президент США Джо Байден призвал другие страны продолжать поддерживать Украину в войне против России для достижения справедливого мира.

Накануне сообщалось, что США могут объявить новый большой пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. Помощь будет включать боеприпасы для F-16, HIMARS, патрульные катера, бронированные машины и различные артиллерийские снаряды.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Напомним, что помощь от США поступает Украине в различных сферах. Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что партнеры за два года собрали более 4 млрд долларов на восстановление энергетики Украины, ведь предстоящая зима будет сложной.

Другие новости из США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Конгресс США Владимир Зеленский Джо Байден денежная помощь Республиканская партия США
Реклама

Главное за день

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

21:43 Синоптик
Перед визитом Зеленского республиканцы выдвинули требование Белому дому - Reuters

Перед визитом Зеленского республиканцы выдвинули требование Белому дому - Reuters

20:37 Мир
Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно

Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно

20:11 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты 27491

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 24960

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Чудеса : Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе 24126

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины 18287

Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

Последние новости

22:08

"Сердце не выдержало": певица Камалия сообщила о своем горе - что произошло

21:57

"Атака по объектам гидроэнергетики": эксперт описал вероятный ядерный удар РФ

21:45

"Этого не удастся сделать": Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины

21:43

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

21:40

"Я вас люблю": известный блоггер стал на колени перед Тиной Кароль

Война затянется до 2026 года, если этой осенью не будет заморозки конфликта – РозумныйВойна затянется до 2026 года, если этой осенью не будет заморозки конфликта – Розумный
21:37

Большие потери на фронте и в тылу: Путин может сесть за стол переговоров - Цезарь

21:13

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщиныВидео

20:50

Важный пункт на Харьковщине деоккупирован: первые детали уникальной операции

20:37

Перед визитом Зеленского республиканцы выдвинули требование Белому дому - Reuters

Реклама
20:11

Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно

20:06

Нашли источник молодости: 4 знака зодиака, которые выглядят моложе своего возраста

19:47

10 культовых кинокартин: какие фильмы стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

19:37

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:34

На Курщине есть удачные действия Сил обороны: в ЦПД заинтриговали новостями

19:17

Это будет максимальный удар: Россия готовит целый арсенал ракет по АЭС - СМИ

19:16

Курская операция вывела Украину из тупика: эксперт заинтриговал новыми шагами ВСУВидео

19:10

Вся правда о потерях россиян в Курской областимнение

18:48

При прямом столкновении с РФ будет много раненых: к чему готовится НАТО - Reuters

18:38

Могут быть опасными для детей: топ-3 породы собак, которые заводить рискованно

18:29

У Филатова заказали ремонт больницы у компании с 14 уголовными делами - СМИ

Реклама
18:08

Путин хочет выбить ВСУ с Курщины до 1 октября: Разумный дал неожиданный сценарий боевВидео

17:58

"Друга Стремоусова" Стахива уличили в "сливе" данных о ВСУ: дали еще одно подозрение

17:53

"За это Путин вам даст "приз": Зеленский отверг "план мира" Китая и Бразилии

17:45

"Выходить из целых населенных пунктов": военный предупредил о потере Донбасса

17:16

Премьеру Словакии прислали конверт с пулей: что известно о "послании" Фицо

17:15

Почему кастрюлю назвали кастрюлей: интересная история о происхождении слова

17:06

Россияне готовят ядерные провокации, в том числе на ЗАЭС – Зеленский

17:04

"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

17:00

Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФВидео

16:53

Вражеские ДРГ прорываются к Угледару: ВСУ держат оборону на окраинах города

16:28

Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул "дружбу" с РФ

16:18

Позиция Путина пошатнулась после операции ВСУ в Курской области - Розумный

16:15

"Надо масштабировать войну в РФ": в ОП назвали 3 способа, как предотвратить удары России по АЭС

16:12

Украинские военные считают СОЧ Гнездилова предательством побратимов в окопах

16:06

С помощью пищевой пленки: как прочистить унитаз без вантуза и сантехников

15:56

Отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября - разъяснение ТЦК

15:26

Зачем кошкам "кармашки" на ушах: интересная особенность животных

15:26

СБУ обыскала львовского провокатора Стахива, который известен дружбой с коллаборационистамиВидео

15:16

Территориальные уступки и война в долгую: в ОП ответили, возможны ли такие сценарии

14:56

Украина будет жить с отключениями света даже после войны: прогноз

Реклама
14:54

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных

14:47

Как навсегда избавиться от мышей из своего дома: какие растения напугают их

14:28

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

14:18

Юрий Горбунов показался после операции - что случилось

14:14

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 26 сентября - приметы

14:00

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

13:50

Почему неправильно говорить "гарна тюль": какой ошибки надо избегать, "как огня"Видео

13:45

Война может остановиться уже в 2025 году: боец ВСУ раскрыл опасностьВидео

13:18

На телеканале 1+1 Украина состоится премьера сериала "Врач по призванию" - когда смотреть

13:09

Станет белоснежной: как отмыть эмалированную кастрюлю внутриВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять