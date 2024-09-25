Перед визитом Зеленского республиканцы выдвинули требование Белому дому - Reuters

Чиновники настаивают на доступе к отчету о расходах на помощь Украине, ведь в начале 2025 года США ждет голосование за выделение дополнительных средств.

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Обнародование отчета важно для будущего голосования за помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: The White House, скрин с видео

Члены комитетов по нацбезопасности Палаты представителей США от республиканской партии в среду, 25 сентября, потребовали от администрации президента Байдена обнародовать несекретную часть отчета о стратегии по войне в Украине.

Как пишет Reuters, чиновники выдвинули это требование за день до визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты и его встречи с законодателями в Капитолии.

"Конгресс одобрил почти 175 миллиардов долларов помощи и военной помощи для Украины и стран-союзников в течение 2-1,5 лет после полномасштабного вторжения России, и многие законодатели говорят, что они ожидают, что Вашингтону нужно будет одобрить больше денег, чтобы помочь правительству в Киеве в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в статье. видео дня

За несколько дней до этого администрация направила отчет в Конгресс через несколько месяцев после окончания июньского срока, установленного законопроектом о многомиллиардных расходах, принятым в апреле.

В этом законопроекте было требование о подаче Байденом детальной стратегии по Украине до начала июня. Отчет был засекречен, из-за чего законодатели высказывали требование об открытии версии для общественности.

"Учитывая важные интересы США, которые поставлены на карту в том, что Украина разгромит захватнические силы Путина, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понять, как тратятся их тяжело заработанные налоговые доллары", - заявили главы Палаты иностранных дел, вооруженных сил и разведки в совместном заявлении.

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Позиция США в контексте войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Штаты поддерживают украинскую сторону и ведут активную политику в вопросах помощи. Недавно президент США Джо Байден призвал другие страны продолжать поддерживать Украину в войне против России для достижения справедливого мира.

Накануне сообщалось, что США могут объявить новый большой пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. Помощь будет включать боеприпасы для F-16, HIMARS, патрульные катера, бронированные машины и различные артиллерийские снаряды.

F-16 / Инфографика: Главред

Напомним, что помощь от США поступает Украине в различных сферах. Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что партнеры за два года собрали более 4 млрд долларов на восстановление энергетики Украины, ведь предстоящая зима будет сложной.

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