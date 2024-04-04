"Перешли к довоенному миру": британский министр обороны обратился к НАТО с жестким призывом

Страны НАТО, которые не тратят 2% ВВП на оборону, играют в "русскую рулетку" с будущим Запада, заявил британский министр обороны Грант Шаппс.

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Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим - Грант Шаппс / коллаж Главред, фото facebook.com/navy.mil.gov.ua и скриншот

Западные союзники Украины должны признать, что сейчас все находятся в "довоенном мире". Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает издание The Telegraph.

По словам чиновников, в прошлом году только 11 стран-членов НАТО выполнили двухпроцентный показатель, впервые установленный почти два десятилетия назад, причем Франция и Германия оказались в числе стран, которые тратили на оборону меньше этого показателя.

Кроме того, ожидается, говорит Шаппс, что в 2024 году этот показатель вырастет до 18 стран, причем Париж и Берлин недавно объявили, что достигнут целевого показателя в 2024 году - однако другие члены Альянса (всего в НАТО 32 страны) этого не сделали.

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"Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу оборону. Однако некоторые страны до сих пор не могут достичь даже двух процентов. Так больше продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим", - заявил британский министр.

Шаппс также подчеркнул, что членам Североатлантического альянса недостаточно отдавать дань прошлому НАТО.

"Сегодня мы должны вновь серьезно задуматься о будущем альянса. Мы перешли от послевоенного к довоенному миру", - подытожил он.

Кто такой Грант Шаппс? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) — британский политик. Министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал посты министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022)[и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия".

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