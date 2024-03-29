"Война уже не в прошлом": в Европе самый критический момент с 1945 года - Туск

Сейчас самый критический момент в Европе в истории со времен Второй мировой войны. Следующие два года будут решающими, считает польский премьер Дональд Туск.

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Главной задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения - Дональд Туск / Коллаж Главред, фото УНИАН

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что Европа живет в предвоенной эпохе и надо всем европейцам морально свыкнуться с тем, что "возможен буквально любой сценарий". Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza.

Туск считает, что Европа живет в самый критический момент со времен окончания Второй мировой войны и следующие два года будут решающими.

"Не хочу никого пугать, но война уже не в прошлом. Это реально, на самом деле это началось более двух лет назад. Больше всего тревожит сейчас тот факт, что возможен буквально любой сценарий. Сейчас больше всего тревожит то, что возможен буквально любой сценарий. Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к новой эпохе. Мы в довоенном времени. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее", – отметил польским премьер.

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Туск также напомнил о разговоре со своим испанским коллегой Педро Санчесом, который во время заседания Европейского совета якобы настаивал на прекращении использования слова "война" в официальных заявлениях ЕС, поскольку это якобы пугает европейцев.

"Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией, и что наш долг – не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", – говорит премьер Польши.

Премьер добавил, что, по его мнению, главной задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранение Украины как независимого и целостного государства.

Сегодня ситуация Украины "намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны", подытожил Туск.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Помощь ЕС для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европы быть готовыми к различным сценариям развития событий и возможной военной агрессии со стороны России. В то же время, он подчеркнул важность поставок в Украину оружия и боеприпасов.

18 марта Совет министров иностранных дел Европейского Союза окончательно принял решение о выделении дополнительных €5 млрд на военную помощь Украине через Европейский фонд мира.

С 1 февраля 2024 года Европейский Союз единогласно проголосовал за пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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