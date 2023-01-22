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Почему Путин начал выпускать двойников и куда делся сам диктатор: оппозиционер удивил подробностями

22 января 2023, 19:27
Российский оппозиционер отметил, что даже пресс-секретарь президента РФ Песков в последний раз видел того "очень-очень давно".
Владимир Путин
Российский оппозиционер рассказал, куда делся Путин / сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин стал все чаще отправлять на публику своих двойников. Например, во время визита в Беларусь президент РФ был слишком высоким для настоящего Путина. Об этом рассказал российский оппозиционер Андрей Сидельников.

Как отметил Сидельников в эфире FreeДом, он лично видел Путина 20 лет назад. По его словам, тогда это точно был Путин. Но сейчас у российского оппозиционера возникают сомнения относительно подлинности президента РФ, поскольку "он везде разный".

"Последнее несоответствие образа, которое было в последние месяцы, это когда он прилетел к Лукашенко, спускался по трапу, и даже по росту – известно, что Путин довольно невысокого роста – тот человек, который сошел с трапа самолета и которого встретил Лукашенко, – это не соответствовало действительности, даже учитывая его обувь, которая специально подобрана и сделана на высоком каблуке. Но даже при этом рост не отвечал. Потому что Александр Лукашенко, которого я тоже видел в своей жизни, достаточно высокий. Поэтому даже по кадрам видео было понятно, что это просто двойник", - отметил Сидельников.

Он подчеркнул, что о двойниках Путина хорошо знают европейские лидеры. По его словам, одна из встреч в рамках подготовки Минских соглашений сорвалась, поскольку на ней был двойник. А это очень не понравилось тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"На одной из этих встреч, когда лидеры европейских стран прилетели на обсуждение возможной сделки, Путин тогда направил туда двойника. Обмануть европейских лидеров не удалось, заседание было отложено, он вышел в эфир через средства связи, и Ангела Меркель, по моей информации, четко сказала, что они будут сидеть здесь, в этом зале, столько, сколько нужно Путину, чтобы лично прилететь. Я думаю, что европейские лидеры прекрасно осведомлены, с кем и когда они разговаривали", - отметил Сидельников.

По его словам, даже пресс-секретарь президента РФ Песков в последний раз видел того "очень-очень давно".

"Путин боится убийства: отравления или еще чего-то. Это все из-за безопасности, из-за его собственных страхов, что его хотят убить. Наверное, такие люди есть в ближайшем окружении. Проблема лишь в том, что очень сложно это сделать", - добавил Сидельников.

Путина уже давно может не быть среди живых

Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Украинский гарант отметил, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

"Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", - заявил Зеленский.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин – это человек-фейк. Глава Кремля появляется на различных мероприятиях вообще без людей, а с подчиненными общается преимущественно через онлайн-связь. Он согласился с утверждением президента Владимира Зеленского, что вообще непонятно, жив ли российский диктатор.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов также высказывал неуверенность в том, жив ли глава Кремля.

"Это еще один вопрос, на который я сейчас не дам ответ до конца. То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной, это я вам подтвержу. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер властей в РФ", - сказал глава ГУР.

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