'Споры в банке с пауками': в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

В разведке подчеркнули, что споры среди преступного военно-политического руководства РФ будут только расти.

В ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты / kremlin.ru

В окружении кремлевского диктатора Владимира Путина начали обостряться споры на фоне постоянных успехов Вооруженных сил Украины в войне против российских захватчиков.

"Чем более успешные действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут нарастать противоречия внутри этой "банки с пауками", которую называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой", - отметил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире Radio NV.

Представитель ГУР обратил внимание, что Путин подвинул с публичных позиций главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. В то же время в публичную плоскость были возвращены начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимове, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человека уже в глубоком возрасте, который явно не может говорить о каких-то инновационных и современных подходах. И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно вот такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее", - отметил Юсов.

По его словам, споры среди преступного военно-политического руководства РФ будут только расти, ведь Герасимову не удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи в войне против Украины.

"Суровикин и Пригожин – это, конечно, преступники, но преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами хоть какие-то результаты могли бы. Пока что наибольшие результаты того же Герасимова – это больше в теоретической плоскости книжки или провальное начало так называемой "СВО" против Украины", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить русский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении. Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

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