glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Споры в банке с пауками": в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

20 января 2023, 23:50
В разведке подчеркнули, что споры среди преступного военно-политического руководства РФ будут только расти.
'Споры в банке с пауками': в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты
В ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты / kremlin.ru

В окружении кремлевского диктатора Владимира Путина начали обостряться споры на фоне постоянных успехов Вооруженных сил Украины в войне против российских захватчиков.

"Чем более успешные действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут нарастать противоречия внутри этой "банки с пауками", которую называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой", - отметил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире Radio NV.

Представитель ГУР обратил внимание, что Путин подвинул с публичных позиций главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. В то же время в публичную плоскость были возвращены начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимове, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человека уже в глубоком возрасте, который явно не может говорить о каких-то инновационных и современных подходах. И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно вот такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее", - отметил Юсов.

По его словам, споры среди преступного военно-политического руководства РФ будут только расти, ведь Герасимову не удастся продемонстрировать хоть какие-то успехи в войне против Украины.

"Суровикин и Пригожин – это, конечно, преступники, но преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами хоть какие-то результаты могли бы. Пока что наибольшие результаты того же Герасимова – это больше в теоретической плоскости книжки или провальное начало так называемой "СВО" против Украины", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины употребил слово "война". Так, глава Кремля признал, что его армия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперацию". Кроме того, Путин заявил, что якобы Россия стремится к окончанию войны.

"Наша цель - не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы этого хотим и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что целью войны в Украине является попытка "объединить русский народ". Глава Кремля цинично заявил, что Москва действует в правильном направлении. Также президент страны-агрессора считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

"Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня ничего необычного нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди", - сказал Путин.

Вас может заинтересовать:

война в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:50

"Споры в банке с пауками": в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

23:37

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбой

23:20

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

23:05

Украина провела откровенный разговор с Германией о передаче танков LeopardВидео

22:45

"За 15 минут до трагедии сказала, что умрет": российская ракета разорвала на куски женщину в ДнепреВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:27

Гастроли променял на окопы: ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из МагаданаВидео

22:26

"Могу поделиться счастьем": участница "Холостяка" вышла замуж

22:22

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

22:10

Гороскоп на 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

Реклама
22:05

Мисс Украина показала, как россияне желают ей смерти

22:02

Ким Кардашьян за космические деньги купила любимое украшение принцессы ДианыВидео

21:30

"За танки будем бороться": Зеленский высказался о выходке Германии на РамштайнеВидео

21:05

"Прямо как "Хаймарс": Маша Ефросинина засветила бюст на сочных фото в откровенном платье

20:59

Совершили покушение: принц Гарри рассказал о трагедииВидео

20:33

"Цифры большие": американский генерал заявил о колоссальных потерях Украины и РФВидео

20:17

"Не хотят передавать": в Пентагоне озвучили решение по танкам Leopard для УкраиныВидео

20:16

США призывают Украину подождать с наступлением - ReutersВидео

19:31

"Не в этом году": генерал США озвучил неприятный прогноз по освобождению территорий от оккупантовВидео

19:25

В НАТО откровенно ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощиВидео

19:06

Бритни больше нет: эпатажная певица сообщила о смене имени благодаря другу детства

Реклама
18:59

"Путин совершил стратегическую ошибку": Запад усиливает помощь Украине - глава ПентагонаВидео

18:45

Виталий Портников. Термоядерный дегенерат Дмитрий МедведевВидеоблоги

18:42

Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европемнение

18:41

Им чужда любовь: знаки зодиака, которые не умеют любить

18:40

Эрдоган сделал Зеленскому очень странное предложение из-за ПутинаВидео

18:16

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

18:16

"Посмотрите, какое тело!": в Сети всплыло откровенное видео 18-летнего Колина Фаррелла в стрингахВидео

18:11

Зачем нужно регулярно гладить свою кошку: четыре неожиданные причины, которые вас удивятВидео

18:09

Германия затягивает с поставкой оружия Украине: Штайнмайер резко встал на сторону ШольцаВидео

18:05

200 гривен за кг: в Украине установили рекордные цены на популярный продуктВидео

16:52

РФ продвинется вглубь Украины после захвата Бахмута - разведка ГерманииВидео

16:48

Завалит снегом и ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания и новой неприятностиВидео

16:48

О ней мечтает любой мужчина: знаки зодиака лучших тещ

16:32

Русские получили по морде и теперь в недоумении: почему их не любят?мнение

16:27

"Война в центре Москвы": есть несколько сценариев событий в РФ после ее поражения – генерал МаломужВидео

16:25

"Она была моей жизнью": сын погибшей в Днепре женщины написал слезное прощальное письмоВидео

16:20

Результат вас удивит: как узнать характер человека по форме бровейВидео

16:14

"Нет единого согласия": Рамштайн не одобрил передачу танков Leopard УкраинеВидео

16:00

Путин поручил ФСБ и Минобороны РФ готовить новое наступление, Пригожин и Суровикин провалились – генералВидео

15:49

Оккупантов заманили в ловушку: украинский офицер раскрыл тактику ВСУ в СоледареВидео

Реклама
15:35

Пугачева и Галкин не против выступления в Минске - концертный директор назвал цену вопросаВидео

15:19

Системы ПВО на крышах домов: в ОП едко высмеяли панику в МосквеВидео

15:00

"У них тактика идти по трупам": перспектив у нового наступления РФ нет – генералВидео

14:50

Умер Дэвид Кросби - рок-легенда и музыкант-виртуоз

14:01

"Шольцу некуда будет деваться": генерал объяснил, почему Украина все же получит танки LeopardВидео

13:59

США бесит изворотливость Германии в отношении танков Leopard 2 - CNN

13:58

Аналог ATACMS: Британия планирует передать Украине дальнобойные ракеты - CNNВидео

13:30

"Я рыдаю": Волочкова сообщила о результатах похода к врачуВидео

13:14

С Leopard и Challenger 2: генерал-разведчик спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУВидео

12:38

Потап и Настя вместо Путина: в России будут судить диджеяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять