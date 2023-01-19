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"Человек-фейк": Подоляк предположил, что Путина уже давно не существует и указал на интересную деталь

19 января 2023, 23:35
Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что там, где бывает Путин, там никогда нет людей.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
Подоляк предположил, что Путина уже давно не существует / Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин – это человек-фейк. Глава Кремля появляется на различных мероприятиях вообще без людей, а с подчиненными общается преимущественно через онлайн-связь.

Советник руководителя ОП в эфире 24 канала обратил внимание на интересную деталь с последнего появления Путина 18 января, где тот клал цветы возле одного из памятников Санкт-Петербурга. На фотографиях вообще не видно посторонних людей.

Как подчеркнул Подоляк, там, где бывает Путин, там никогда нет людей. Он соглашается с утверждением президента Владимира Зеленского, что вообще непонятно, жив ли российский диктатор.

"Мне кажется, что мы живем в мире, где Путина уже не существует. Это надо зафиксировать. Однако еще есть окончательные рефлексии, фантомные боли. Россия просто не понимает, как надо провести транзит власти", - предположил советник руководителя Офиса президента.

Путина уже давно может не быть среди живых

Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин еще жив. Украинский гарант отметил, что уже нельзя точно утверждать, что Путин жив и он сам принимает решения в РФ.

"Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", - заявил Зеленский.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов также высказывал неуверенность в том, жив ли глава Кремля.

"Это еще один вопрос, на который я сейчас не дам ответ до конца. То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной, это я вам подтвержу. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер властей в РФ", - сказал глава ГУР.

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