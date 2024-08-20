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Почти на границе с РФ: в Литве появится немецкая военная база

Степан Гафтко
20 августа 2024, 01:29
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Литва на своей территории начала строительство новой немецкой военной базы, до конца 2027 года там будет 4 тысячи военнослужащих.
Почти на границе с РФ: в Литве появится немецкая военная база
В Литве будет военная немецкая база / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Литве, почти на границе с Россией будет создана новая немецкая военная база, где до 2027 года будет дислоцироваться почти 4 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает издание Reuters.

Стоит сказать, эта база для Германии станет первой на территории другой страны, начиная со времен Второй мировой войны. В прошлом году Германия взяла на себя обязательства разместить свои войска на территории страны-члена НАТО почти не границе с Россией.

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Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус заявил, что такое размещение войск можно сравнить с пребыванием союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения.

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкснорас заявил, что страна в ближайший год хочет потратить на развитие военной базы примерно 1 миллиард евро. Также он отметил, что для такой страны, как Литва такие вложения являются очень серьезным шагом, ведь экономика Литвы в десять раз слабее, чем немецкая.

"Бригада будет работать как средство успокоения нашего населения и сдерживания, чтобы оттеснить русских", - добавил он.

База будет создана в городке Руднинкаи, который находится только в 20 километрах от территории Беларуси, которая является союзником России. Кроме четырех тысяч военных там будут хранилища для танков и другой техники.

"Правительство Германии запросило у парламента 2,93 миллиарда евро на заказ 105 танков Leopard 2 A8, частично для оснащения литовской базы, согласно конфиденциальному проекту бюджета, с которым Reuters ознакомилось в июне. Однако бюджетные распри внутри раздробленной коалиции Германии ставят под угрозу обещание Берлина модернизировать свои вооруженные силы", - говорится в материале издания.

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Напомним, ранее российский диктатор Путин впервые с начала войны с Украиной заявил, что у российской армии против ВСУ начались трудности и кризис.

Ранее стало понятно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на ультиматум Зеленского о прекращении войны и сказал, что пока это не возможно.

Также полковник СБУ заявил, что операция на территории Курской области только начинается и будет продолжаться еще долго.

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