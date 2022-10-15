Почти неделю не выходит на связь: росСМИ выяснили, куда пропал террорист Гиркин

Игорь Гиркин и его жена Мирослава Регинская / Фото Вконтакте

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который пророчил поражение РФ в войне против Украины, не выходит на связь с 10 октября. Российские пропагандисты утверждают, что он якобы ушел воевать "в один из добровольческих батальонов".

В частности, блогер-пропагандист Юрий Котенок (Vоенкор Котенок Z) написал в Telegram, что Гиркин устроился "начальником штаба или замом комбата".

"Молчание Игоря Стрелкова (Гиркина) в Telegram с 10 октября объясняется тем, что через 8 лет ему позволено выехать в зону боевых действий. По данным Максима Фомина (аkа Владлен Татарский), Стрелков пошел воевать в один из добровольческих батальонов начальником штаба или замом комбата", – сообщил Котенок.

Жена Гиркина – Мирослава Регинская – подтвердила, что у Гиркина "все хорошо", и заявила, что он скоро выйдет на связь. Также она опубликовала снимок с Гиркиным, на котором он стоит в военной форме.

Последняя публичная активность Игоря Гиркина в Telegram действительно датирована 10 октября, когда он прокомментировал массированный ракетный обстрел российскими военными объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Так как Гиркин часто критиковал Минобороны и Генштаб России за провалы войне в Украине, а также "повара Путина" и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в последнее время стал одним из самых влиятельных людей в России, начали распространяться слухи, что Гиркина либо арестовали, либо убили.

Игорь Гиркин - что о нем известно

Игорь Гиркин (Стрелков) – офицер ВС РФ в отставке, бывший полковник ФСБ, участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье (Молдова), Боснии, Чечне. В Украине признан военным преступником.

В апреле 2014 года со своим отрядом диверсантов Гиркин пересек границу Украины в Донецкой области, захватил отделение милиции Славянска, после чего руководил захватом всего города, начав таким образом войну на Донбассе. Впоследствии стал первым "министром обороны ДНР" и главнокомандующим так называемой армии Новороссии.

Как сообщал Главред, недавно Гиркин говорил, что в России может начаться революция, а президента Владимира Путина ждет судьба Слободана Милошевича.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

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