Под Хабаровском разбился бомбардировщик: раскрыта возможная причина

В России разбился Су-34 / 1tv.ru

В России под Хабаровском разбился Су-34 – фронтовой бомбардировщик, который был без боекомплекта, летчики катапультировались и выжили.

Бомбардировщик упал в лесисто-равнинной местности во время проведения планового учебно-тренировочного полета, на земле нет разрушений, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Восточного военного округа РФ.

По предварительным данным, Су-34 потерпел крушение из-за отказа техники, сообщает РИА Новости в Telegram, ссылаясь на источник.

"Упавший в Хабаровском крае бомбардировщик Су-34 взорвался и полностью сгорел", – узнало агентство.

Справка. Су-34 – это советский/российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, пишет Википедия. Самолет может поражать воздушные и наземные цели противника.