Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский перенаправили десятки рейсов из-за атаки дронов.

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Москву атаковали деястки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Более 80 беспилотников атаковали РФ

На Москву были нацелены 34 дрона

Украина атаковала РФ в воскресенье, используя не менее 84 беспилотных летательных аппаратов, из них 34 было направлено на Москву.

Это стало крупнейшей атакой дронов по российской столице с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, сообщает Reuters.

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Российское федеральное агентство воздушного транспорта заявило, что аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский перенаправили не менее 36 рейсов, но затем возобновили работу. Министерство обороны РФ сообщило о пятерых раненых в Московской области.

/ Инфографика: Главред

В РФ утверждают, что сбили все 34 дрона, летевшие на Москву, и 50 над другими регионами запада РФ.

"10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия… Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", — заявили в минобороны РФ.

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Ранее сообщалось о том, что беспилотники массированно атакуют Москву и область. В Подмосковье с утра сбивают беспилотники, а работу московских аэропортов Домодедово и Жуковского вынужденно прекратили.

Напомним, недавно дроны ГУР передали "огненный привет" НПЗ в Саратове. Удар был осуществлен в рамках операции украинской разведки.

Как сообщал Главред, аналитик назвал вероятную цель атаки по Каспийской флотилии РФ. Оккупанты используют морские платформы флотилии во время атак по Украине.

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