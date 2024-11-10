Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

Алексей Тесля
10 ноября 2024, 18:56
992
Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский перенаправили десятки рейсов из-за атаки дронов.
Screenshot
Москву атаковали деястки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Основное:

  • Более 80 беспилотников атаковали РФ
  • На Москву были нацелены 34 дрона

Украина атаковала РФ в воскресенье, используя не менее 84 беспилотных летательных аппаратов, из них 34 было направлено на Москву.

Это стало крупнейшей атакой дронов по российской столице с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, сообщает Reuters.

видео дня

Российское федеральное агентство воздушного транспорта заявило, что аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский перенаправили не менее 36 рейсов, но затем возобновили работу. Министерство обороны РФ сообщило о пятерых раненых в Московской области.

Дрон
/ Инфографика: Главред

В РФ утверждают, что сбили все 34 дрона, летевшие на Москву, и 50 над другими регионами запада РФ.

"10 ноября 2024 г. в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия… Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ", — заявили в минобороны РФ.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники массированно атакуют Москву и область. В Подмосковье с утра сбивают беспилотники, а работу московских аэропортов Домодедово и Жуковского вынужденно прекратили.

Напомним, недавно дроны ГУР передали "огненный привет" НПЗ в Саратове. Удар был осуществлен в рамках операции украинской разведки.

Как сообщал Главред, аналитик назвал вероятную цель атаки по Каспийской флотилии РФ. Оккупанты используют морские платформы флотилии во время атак по Украине.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Москвы война России и Украины атака дронов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

19:26Синоптик
Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

18:56Мир
РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

18:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

Гороскоп на завтра 11 ноября: Тельцам - волна счастья, Водолеям - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 11 ноября: Тельцам - волна счастья, Водолеям - фантастическая удача

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

Последние новости

19:30

"Не думать, не рыдать, не упрекать": Елена Мозговая оказалась под капельницами

19:26

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

19:04

Что было первым курица или яйцо: ученые поставили точку в извечном вопросе

18:56

Под Москвой гремели десятки взрывов: по РФ нанесен рекордный дроновый удар

18:47

Впереди сложная игра: надо делать вид, что воспринимаешь план Трампа всерьезмнение

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
18:46

РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться

18:38

Россияне готовятся к новому удару в Донецкой области: в ВСУ выдали важное заявление

18:25

РФ "пошла ва-банк": боец ВСУ сделал тревожное заявление о ситуации на фронте

17:59

В Кремле увидели "позитивные сигналы" в победе Трампа: заговорили о сделке

Реклама
17:51

Собрали почти 60 тысяч военных: генерал назвал цель войск РФ на Харьковщине

17:49

Тысячи оккупантов уничтожены: генерал раскрыл катастрофические потери россиян

17:10

На стиле, на спорте: посол Залужный поделился свежим фото с женой

17:04

Как часто нужно купать кота: ветеринар дал точный ответВидео

16:56

Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

16:37

"Трамп слишком мудр, чтобы бросить Украину": в Париже сделали знаковое заявление

16:34

Зачем на самом деле нужна кнопка не ремне безопасности

16:33

Смерть Вячеслава Узелкова: где и когда будут прощаться с боксером

16:28

"Элемент торгов": в СНБО сделали важное заявление о "мирных планах" Трампа

16:06

Украина может потерять 20% территории, чтобы получить членство в ЕС - НАТО

16:00

Вызов для самых внимательных: нужно найти отличия на картинке за 25 секунд

Реклама
15:41

Элита армии РФ уничтожена: в ГУР раскрыли детали разгрома псковских десантниковВидео

15:26

Поля усеяны "двухсотыми": бойцы ДШВ рагромили "элитные" части армии РФВидео

15:20

Почти нереальная задача для самых внимательных: найти барса на заснеженных скалах

15:07

Переговоры с РФ станут условиями капитуляции Украины: Хара дал неутешительный прогноз

15:05

США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

15:02

Как отучить собаку лаять в не нужный момент: ценный совет эксперта

14:49

Пьяный комбриг разбился в ДТП: детали самоликвидации генерала-"мясника" РФ

14:47

Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление

14:14

Накроет туман и будет падать мелкий дождь: где в Украине ожидается антициклон

13:51

Рекордный удар по Украине: РФ атаковала сотнями бомб, дронов и ракет – ЗеленскийВидео

13:42

22-летний популярный певец рассказал, почему уходит от мамы своего первенца

13:27

Почему коты так любят мять лапами человека: ветеринары дали интересный ответ

13:01

Носки будут белоснежными: один компонент удалит даже стойкие загрязнения

13:00

Ежедневно 1500 погибших: РФ понесла наибольшие потери на войне с Украиной

12:52

Фашизация зашкаливает: в РФ учителя надели "патриотические шапочки" из фольгиФотоВидео

12:50

Сорняки погибнут на корню с помощью 1 "волшебного" раствора и это не химия

12:10

Солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины: WSJ раскрыло причины

11:49

Враг готовит новый опасный удар: на какой город нацелились - ОТГ "Луганск"

11:45

Очень тяжело: от чего умер Вячеслав Узелков

11:45

Ракеты SCALP и Mistral для ВСУ: Франция объявила о новых поставках Украине

Реклама
11:43

Любовный гороскоп на неделю с с 11 по 17 ноября

11:41

В РФ масштабный пожар и детонация: ВСУ нанесли удар по самому ценному - где попали

11:30

Хочу жениться: Киркоров пожаловался на проблемную дочь

11:24

Подсчет голосов на выборах в США завершен: сколько получил Трамп

10:40

Объявление даты конца войны в Украине: скоро Штаты выступят с заявлением - Туск

10:35

Абсолютный рекорд: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: Овнам - растраты, Ракам - шанс

09:43

В Харькове раздаются взрывы: оккупанты цинично атакуют город КАБами

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 ноября (обновляется)

09:39

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 ноября: Весам - путаница, Ракам - проблемы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять