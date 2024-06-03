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Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT

Мария Николишин
3 июня 2024, 11:06
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Журналисты издания отметили, что Китай играет доминирующую роль в глобальной цепочке поставок беспилотников.
Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT
Китай хотел приобрести для России устройства, которые способны глушить дроны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Китайская торговая организация пыталась купить для страны-агрессора России оборудование, способное заглушить дроны. Соответствующее объявление обнародовала "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун", сообщает FT.

Отмечается, что сообщение появилось в китайской соцсети WeChat 22 мая. Организация уточнила, что покупателям нужны "генераторы помех, детекторы дронов (торговые названия BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другие подобные технологические решения, устройства подавления БПЛА, глушители диапазона частот связи".

Интересно, что объявление о закупке разместили 22 мая, впрочем, впоследствии оно исчезло. Представитель ассоциации сказал изданию, что объявление якобы было "какой-то ошибкой, поэтому его удалили".

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Журналисты отметили, что Китай играет доминирующую роль в глобальной цепочке поставок беспилотников, а компания DJI, базирующаяся в Шэньчжэне в провинции Гуандун, является крупнейшим в мире производителем коммерческих беспилотников по количеству поставок.

"Пекин заявлял, что якобы не поставляет России летальное оружие, но Китай установил контроль над экспортом широкого спектра дронов и их компонентов", - сообщает FT.

Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT
Позиция Китая по войне России и Украины / Инфографика: Главред

Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчиненность главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Позиция Китая по войне в Украине - помощь Китая для России

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению стране-агрессору России летального оружия для использования в войне против Украины.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, Китай поставляет оружие в Россию через Северную Корею, маскируя его под северокорейское.

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай вовлечен в попытки России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

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