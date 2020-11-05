Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года / GettyImages

В США задерживается подсчет голосов, которые американские избиратели отдали на выборах президента по почте. Почтовая служба США (USPS) должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника ведомства.

Кевин Брэй, который отвечает за всю обработку почты во время выборов, заявил 4 ноября, что Почтовая служба США продолжит принимать дополнительные меры по доставке бюллетеней вплоть до субботы.

Более десяти штатов разрешают подсчет бюллетеней с должным штемпелем, если они поступают после дня выборов, однако Почтовая служба не успевает их доставить в срок.

Подтверждения о доставке не были получены в том числе и из такого важного для определения результатов голосования штата как Пенсильвания.

USPS продолжит использовать сеть экспресс-почты, которая гарантирует доставку в течение одного-двух дней.

Читайте такжеВозможны четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом - Bloomberg

Выборы в США - последние новости:

Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов.

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.

В Неваде подсчет голосов задерживается. Результаты должны опубликовать в четверг утром в 10:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).

Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.

У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.