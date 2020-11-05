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Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина

5 ноября 2020, 11:43

Почтовая служба будет доставлять бюллетени еще несколько дней.

Выборы в США-2020
Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года / GettyImages

В США задерживается подсчет голосов, которые американские избиратели отдали на выборах президента по почте. Почтовая служба США (USPS) должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника ведомства.

Кевин Брэй, который отвечает за всю обработку почты во время выборов, заявил 4 ноября, что Почтовая служба США продолжит принимать дополнительные меры по доставке бюллетеней вплоть до субботы.

Более десяти штатов разрешают подсчет бюллетеней с должным штемпелем, если они поступают после дня выборов, однако Почтовая служба не успевает их доставить в срок.

Подтверждения о доставке не были получены в том числе и из такого важного для определения результатов голосования штата как Пенсильвания.

USPS продолжит использовать сеть экспресс-почты, которая гарантирует доставку в течение одного-двух дней.

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Выборы в США - последние новости:

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов.
  • Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.
  • В Неваде подсчет голосов задерживается. Результаты должны опубликовать в четверг утром в 10:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).
  • Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.
  • Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.
  • У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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