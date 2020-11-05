Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина

Почтовая служба будет доставлять бюллетени еще несколько дней.
В США задерживается подсчет голосов, которые американские избиратели отдали на выборах президента по почте. Почтовая служба США (USPS) должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника ведомства.
Кевин Брэй, который отвечает за всю обработку почты во время выборов, заявил 4 ноября, что Почтовая служба США продолжит принимать дополнительные меры по доставке бюллетеней вплоть до субботы.
Более десяти штатов разрешают подсчет бюллетеней с должным штемпелем, если они поступают после дня выборов, однако Почтовая служба не успевает их доставить в срок.
Подтверждения о доставке не были получены в том числе и из такого важного для определения результатов голосования штата как Пенсильвания.
USPS продолжит использовать сеть экспресс-почты, которая гарантирует доставку в течение одного-двух дней.
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Выборы в США - последние новости:
- Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов.
- Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.
- В Неваде подсчет голосов задерживается. Результаты должны опубликовать в четверг утром в 10:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).
- Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов. Ранее аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании.
- Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет подаваться иск в рамках федерального закона. Также вероятно будет подан судебный иск на национальном уровне.
- У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.