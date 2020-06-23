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Очевидцы рассказали детали гибели на Бали российского блогера Тропицель

Девушка не справилась с управлением и на мотоцикле врезалась в ограждение.

23 июня 2020, 01:17
Анастасия Тропицель
Анастасия Тропицель погибла на Бали / Фото: nastyatropi / Instagram

Очевидцы рассказали журналистам подробности аварии, в которой погибла 18-летняя блогер из России Анастасия Тропицель.

Как сообщает РБК, россиянин Артем, который сейчас также проживает на Бали, проезжал мимо места ДТП и собственными глазами увидел последствия происшествия.

"После первого перекрестка, в самом начале этого скоростного шоссе, мы увидели происшествие. Оно произошло совсем недавно — может, несколько минут как. Мы увидели поврежденный мотоцикл, рядом стоял еще один. Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре", — рассказал он.

Украинка, которая также сейчас живет на острове, рассказала, что подъехала к месту происшествия уже после случившейся трагедии. Она вспоминает, что Тропицель лежала на асфальте без признаков жизни, и все указывало на то, что она погибла мгновенно.

"Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах 50 от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит", — сказала она.

Еще одна очевидец аварии рассказала, что видела на месте инцидента двух парней, которые не пострадали.

"Спортивный мотоцикл разбился и лежал чуть подальше", — рассказала россиянка.

Посольство России в Индонезии подтвердило гибель гражданки РФ Анастасии Тропицель на острове Бали. Дипломаты выясняют все обстоятельства происшествия и держат связь с родителями девушки.

По предварительным данным полиции, блогер во время передвижения на мотоцикле не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она умерла на месте.

Как ранее сообщалось, известная российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия на собственном мотоцикле.

Позже появилась информация, что за день до смерти Тропицель сильно поругалась с отцом.

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