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На Бали погибла известная российская блогер-миллионник

Девушка на мотоцикле попала в ДТП.

21 июня 2020, 19:22
Стало известно о смерти блогера Анастасии Тропицель / Фото: instagram.com/nastyatropi/

Известная российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали в результате дорожно-транспортного происшествия на собственном мотоцикле.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить", — написала на ее странице в Instagram пользователь, которая представилась матерью девушки.

Как сообщает издание Стархит, авария случилась на проспекте Сансет Роуд. Очевидцы рассказывают, что блогер на своем спортивном мотоцикле столкнулась с приятелем, который ехал рядом. Затем девушка потеряла управление, врезалась в забор и получила травмы, от которых скончалась на месте.

Внимание, фото 18+

/ Фото: скриншот

Тропицель вела блог о фрилансе, заработке в интернете и самосовершенствовании. У нее на странице насчитывалось 1,1 млн подписчиков, которых она вдохновляла "делать то, что нельзя".

"Просто мечтала о свободе — вот так я стала миллионером в 15 лет", - говорится в профиле блогера.

Напомним, в России на 80-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Моссовета Галина Дашевская, известная по роли в фильме Белое солнце пустыни.

Как ранее сообщалось, в России от коронавируса умер юморист и сатирик Анатолий Трушкин, который лечился от вируса с мая в больнице.

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