Политический эксперт спрогнозировал, решится ли Лукашенко нападать на Украину

В случае прямого столкновения ВСУ и белорусской армии, считает политический эксперт Максим Розумный, верные Лукашенко войска долго не продержатся.

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Александр Лукашенко / УНИАН, 10 ОГШБр "Эдельвейс"

Покровительство Китая и угроза свержения режима в результате захвата Минска до сих пор сдерживают белорусского диктатора Александра Лукашенко от участия в войне. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

"Лукашенко догадывался, но не мог наверняка знать, каким будет российское вторжение в Украину. С одной стороны, свидетельствуют о том, что за две недели до нападения у российских военных отобрали телефоны, и они уже знали, что они пойдут в наступление, знали об этом и белорусские пограничники. То есть у Лукашенко были все основания догадываться, но он не был посвящен в детали, не был вовлечен в процесс. С территории Беларуси происходило вторжение, но он не являлся соучастником. Это спасло его на первом этапе. Кроме того, Путин был уверен, что справится сам – зачем ему было делить лавры победителя с Лукашенко и быть ему обязанным. Поэтому на первом этапе эта совокупность обстоятельств оставила Беларусь соучастником России, но на вспомогательных функциях, а не в качестве основного действующего лица", − сказал он.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия. видео дня

Розумный считает, что в случае прямого столкновения ВСУ и белорусской армии, верные Лукашенко войска долго не продержатся.

"Возможно, на Лукашенко и оказывалось давление из Кремля по прямому участию в агрессии, но я не исключаю, что это давление не было слишком ультимативным. Все понимали, что участие белорусской армии в войне не является решающим фактором. В то же время все понимали риски. Ведь если бы белорусские войска оказались на территории Украины, и против них начала бы действовать украинская армия, то ВСУ легко могли бы дойти и до Минска. Да, по возможности ВСУ дойти до Москвы есть определенные оговорки, а вот до Минска – легко. Тем более, у нас были и остаются добровольческие формирования белорусов. Свержение режима Лукашенко просматривалось в этой ситуации как возможная перспектива. Наверное, Лукашенко именно этим пугал Путина. Так что даже если и оказывалось давление, то у Лукашенко были железные аргументы. Кроме того, Лукашенко всегда разыгрывал карту покровительства Китая – мол, в случае чего у него есть запасной суверен, который не даст его оскорбить. На сегодняшний день эти два фактора – покровительство Китая и угроза свержения режима в результате захвата Минска – до сих пор сдерживают Лукашенко от участия в войне, а также остаются действенными для противодействия московскому давлению. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вряд ли Беларусь вступит в войну", − сказал он.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

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