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Политолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине

23 октября 2020, 17:43

Вопрос Крыма начнет решаться, когда при власти не будет нынешнего президента России, поделился эксперт.

Политолог считает, что, возвращая Украине Крым, Путин отдаст корону – Деоккупация Крыма
Возвращая Украине Крым, Владимир Путин отдаст "корону", считает политолог / Reuters

Российский политолог Леонид Гозман полагает, что президент РФ Владимир Путин не может вернуть Украине захваченный Крым.

Если глава России отдает Крым, он отдает "корону" и, очень возможно, голову и свободу, рассказал эксперт Апострофу.

По мнению собеседника, проблема полуострова начнет решаться, когда Путин уйдет от власти. Политолог считает, что проблема Крыма не разрешится быстро.

"...Когда в 2014 году наши "вежливые человечки" сломали все к чертовой матери – сломали международный порядок, сломали сделки – это было сделано быстро. Восстановление этого потребует много времени...", – заявил собеседник.

Гозман добавил, что процесс возвращения Крыма Украине точно даже на начнется, пока Путин будет при власти.

"…Потому что, если он отдает Крым, он отдает корону и, очень возможно, что он отдает свободу и голову", – объяснил политолог.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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