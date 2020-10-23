Политолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине

Возвращая Украине Крым, Владимир Путин отдаст "корону", считает политолог / Reuters

Российский политолог Леонид Гозман полагает, что президент РФ Владимир Путин не может вернуть Украине захваченный Крым.

Если глава России отдает Крым, он отдает "корону" и, очень возможно, голову и свободу, рассказал эксперт Апострофу.

По мнению собеседника, проблема полуострова начнет решаться, когда Путин уйдет от власти. Политолог считает, что проблема Крыма не разрешится быстро.

"...Когда в 2014 году наши "вежливые человечки" сломали все к чертовой матери – сломали международный порядок, сломали сделки – это было сделано быстро. Восстановление этого потребует много времени...", – заявил собеседник.

Гозман добавил, что процесс возвращения Крыма Украине точно даже на начнется, пока Путин будет при власти.

"…Потому что, если он отдает Крым, он отдает корону и, очень возможно, что он отдает свободу и голову", – объяснил политолог.

Ранее в Украине анонсировали создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

Президент Владимир Зеленский говорил, что к переговорам относительно деоккупации полуострова готов присоединиться Евросоюз.