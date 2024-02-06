Политолог спрогнозировал, когда в США договорятся о помощи Украине

В условиях политической турбулентности, которая сейчас наблюдается в американском парламенте, у властей Украины главная задача ‒ обвала фронта и жесткой политической конкуренции в Киеве. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.
"Наша задача – не сорваться в штопор за это время: не допустить обвала фронта и жесткой политической турбулентности в Киеве, чтобы в погоне за булавой не потерять Украину. В нашей истории это уже бывало: вспомните историю Украинской Народной Республики, историю времен Гетманщины после Богдана Хмельницкого – все обернулось Руиной. Наша задача – продержаться до выборов президента США, даже до конца 2024 года. После этого могут возникнуть варианты и для политического урегулирования, и для прекращения огня. Сейчас это просто нереально", ‒ сказал эксперт.
Кто такой Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.
Помощь Украине от США
Военная помощь Киеву от Соединенных Штатов приостановлена, поскольку в Конгрессе до сих пор не проголосовали за ее продление. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов включал решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать.
Сенат США представил законопроект о помощи Украине, которым предусмотрено 60 миллиардов долларов для Киева. Президент Джо Байден обратился к Конгрессу и призвал американских законодателей как можно скорее проголосовать за инициативу.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил о подготовке голосования за помощь США Израилю без Украины. Однако в администрации Байдена подчеркнули, что выступают против подобного голосования.
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