Помощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение

Недовольство президента США вызвал оборонный бюджет на 2021 год.
Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении ветировать оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает помощь Украине.
Как сообщил Трамп в Twitter, в результате принятия бюджета выиграет только Китай.
"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета - Китай. Я буду ветировать", - написал Трамп.
Отметим, что ранее Сенат США проголосовал за в поддержку оборонного бюджета на 2021 год.
Недовольство Трампа вызывает статья бюджета, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.
Напомним, ранее Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Документ включает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, ограничения против Турции за покупку ЗРК С-400 у России, а также военную помощь Украине.
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Оборонный бюджет США:
- В Палате представителей 8 декабря законодатели большинством голосов приняли законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на будущий год. Законопроектом предусматриваются санкции против Северного потока-2, Турецкого потока и Турции. Согласно документу, Штаты выделят 250 миллионов долларов на нужды украинской армии.
- Документ примечателен тем, что он включает санкции против юридических лиц, прямо или опосредовано связанных со строительством газопровода Северный поток-2.
- Пока закон не вступил в силу, 11 декабря в территориальных водах Германии возобновился процесс строительства Северного потока-2. Год назад реализацию газопровода прекратили из-за американских санкций.