Помощь США Украине – под угрозой: Трамп принял неожиданное решение

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении ветировать оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает помощь Украине.

Как сообщил Трамп в Twitter, в результате принятия бюджета выиграет только Китай.

"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета - Китай. Я буду ветировать", - написал Трамп.

Отметим, что ранее Сенат США проголосовал за в поддержку оборонного бюджета на 2021 год.

Недовольство Трампа вызывает статья бюджета, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.

Напомним, ранее Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Документ включает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, ограничения против Турции за покупку ЗРК С-400 у России, а также военную помощь Украине.

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Оборонный бюджет США: