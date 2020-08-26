Помпео рассказал, как США поучаствуют в расследовании отравления Навального

Майк Помпео / Reuters

Государственный департамент США предложил свою помощь в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического американского ведомства во вторник, 25 августа 2020 августа со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если отчеты окажутся точными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к всеобъемлющему расследованию и готовы помочь в этом усилии. Семья Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Наши мысли с семьей Навального и мы надеемся на его полное выздоровление", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, ранее в Омске врачи больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторі холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда оппозиционера срочно транспортировали.

Позднее химик Вил Мирзаянов, который разработал во времена СССР нервно-паралитический газ Новичок, заявил ‒ наличие отравляющих веществ в организме Алексея Навального скрыть не удастся, поскольку они очень медленнно выводятся из тела.