"Порядок в стране восстановлен": Токаев заявил о завершении АТО и миссии ОДКБ в Казахстане

АТО и миссия ОДКБ в ближайшее время завершатся, заявил президент Казахстана / akorda.kz

В Казахстане закончились противостояния между военными и протестующими и восстановлен конституционный порядок.

Антитеррористическая операция и миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которой в страну вошли российские войска, в ближайшее время завершатся. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ.

По словам Токаева, организаторы противостояний якобы использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на газ и готовили вооруженные наступления.

Президент Казахстана отметил, что против страны устроили несколько волн агрессии, первым этапом которых были мирные протесты. Затем, по его словам, были проведены политические митинги и на Алматы "набросились вооруженные боевики, выдававшие себя за мирных демонстрантов".

Токаев заявил, что в стране пытались осуществить государственный переворот, и что важно в будущем не допустить таких событий.

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"Сейчас конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Угрозы для безопасности страны предотвратили... В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней и успешная миссия ОДКБ", – резюмировал он.

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане начались 2 января и были вызваны резким повышением цен на сжиженный газ. Однако за несколько дней протестующие требовали уже не только снизить цену на газ, но и отправить в отставку правительство, бороться с коррупцией и кумовством, строить новые фабрики и заводы, уменьшить уровень безработицы и тому подобное.

Власть ввела чрезвычайное положение сначала в Алматы и Мангистауской области, позже – в столице и во всех других регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Между тем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) приняла решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В стране продолжалась антитеррористическая операция. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев дал приказ открывать огонь в отношении участников массовых акций протеста на поражение без предупреждения. Погибло много людей, среди них и случайные прохожие, не принимавшие участия в протестах.

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