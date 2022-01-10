В Казахстане нашли мертвыми двух топ-полицейских: одному из них грозил трибунал

На фоне протестов в Казахстане два высокопоставленных офицера совершили суицид / Фото Reuters

В Казахстане, который с начала января охватили массовые акции протеста, нашли мертвыми двух офицеров - полковника Комитета по нацбезопасности Казахстана Азамата Ибраева и начальника департамента полиции Жамбыльской области Жаната Сулейменова.

Как сообщает Sputnik Казахстан, 10 января 2022 года в городе Нур-Султан тело Ибраева нашли во дворе его дома. Мужчина якобы покончил с собой. По данным местных изданий, у него травмы, характерные для падения с высоты. Продолжается досудебное расследование.

10 января также стало известно о смерти генерал-майора полиции Казахстана Жаната Сулейменова. По информации журналиста Orda.kz, есть данные, что он якобы совершил суицид.

К слову, в отношении 59-летнего Сулейменова было возбуждено уголовное дело, ему угрожал трибунал. Точные причины смерти устанавливаются.

Протесты в Казахстане

Митинги в Казахстане против резкого повышения цен на сжиженный газ начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области. Затем они переросли в массовые протесты.

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Сначала митингующие требовали уменьшить стоимость газа. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы и Мангистауской области, позже - в столице и во всех остальных регионах страны.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

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Тем временем Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок. В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. При этом в стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный" уровень опасности.

Позже в пятницу Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. Демонстрантов он назвал "преступниками", "убийцами" и "бандитами". По словам лидера Казахстана, вести с ними переговоры глупо.

После того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения, погибли невинные люди. В Алматы в пятницу, 7 января, застрелили 22-летнего гражданина Израиля, который, по словам родных, не участвовал в протестах. Он погиб по дороге на работу.

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