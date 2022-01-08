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Приказ стрелять на поражение: в Казахстане убили ребенка и израильтянина, который ехал на работу

8 января 2022, 13:50

22-летний гражданин Израиля, по словам родных, не участвовал в протестах.

Казахстан
В Казахстане убили ребенка и израильтянина, который ехал на работу / Фото Reuters

После того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения, погибли невинные люди. В Алматы в пятницу, 7 января, застрелили 22-летнего гражданина Израиля, который, по словам родных, не участвовал в протестах.

Как сообщает The Times of Israel, на протяжении последних лет Леван Когеашвили жил в Казахстане. Он погиб по дороге на работу.

МИД Израиля выразил соболезнования родным погибшего. Представители ведомства находятся на связи с родителями Когеашвили.

Погибшего похоронят на родине. Сейчас идет работа над перевозкой тела из Казахстана в Израиль.

В МИД Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Ситуация в стране остается напряженной.

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Кроме того, в Казахстане 11-летний мальчик стал жертвой перестрелки. Пуля, вероятно, задела его еще 5 января во время неудачного ночного штурма.

Как сообщает телеграм-канал Readovka, трагическую новость сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. По ее словам, в Алматы родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего мальчика роковым. Спасти ребенка так и не удалось.

Отметим, 7 января в МВД Казахстана сообщили, что в ходе протестов в стране были убиты 26 митингующих, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, в столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены – 748.

Число задержанных в результате протестов и беспорядков в Казахстане по состоянию на 8 января превысило 4400 человек.Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

После этого Организация Договора о коллективной безопасности направила контингент в Казахстан. В его состав вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

viber
Касым-Жомарт Токаев новости Казахстана революция в Казахстане
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