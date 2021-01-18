УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами

18 января 2021, 09:24
Прослушать новость
Остановить

На корабле услышали хруст и сразу объявили сигнал тревоги.

Arvin
Среди экипажа Arvin были моряки, для которых этот рейс был первым / Фото: Anadolu

Сухогруз Arvin, который затонул у берегов Турции, пошел на дно за пять минут. Об этом рассказали украинские моряки, спасенные с корабля.

По их словам, около одиннадцати часов ветер начал набирать силу, волны достигали шести метров. На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги, передает Укринформ.

"Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - рассказали моряки.

Уточняется, что из-за плохих погодных условий корабль не двигался по маршруту, а стал на якорь - моряки ожидали, что волны будут достигать 3,5-4 метра.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне семь лет.

Крушение сухогруза в Турции – новости:

  • В воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз Arvin.
  • Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.
  • Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.
  • Экипаж судна Arvin - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
  • В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.

Сухогруз новости Украины новости Турции Arvin
Сейчас вы просматриваете новость «Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме КапитолияПлатеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия В России зверски убита главред издания: названа возможная причинаВ России зверски убита главред издания: названа возможная причина Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделкуОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку В Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажаВ Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажа Сухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробностиСухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробности
Следующий материал

Последние новости

10:29
Украина уверенно движется к дефолту
10:20
Ксения Мишина раскрыла детали съемок откровенных сцен
10:00
Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление Видео
09:51
Когда состоится саммит Крымской платформы: названа дата Видео
09:38
Спор за Южные Курилы: в Японии заявили о планах "поставить точку" в вопросе с Россией
Реклама
09:36
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
09:33
Украину сегодня порядочно заметет и заморозит до -26 Видео
09:25
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
09:24
Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами Видео
09:19
Неспособная решить ни одной проблемы власть генерирует тупость и популизм мнение
09:19
Названы 2 необычных симптома ревматоидного артрита Видео
08:53
Крещенский Сочельник: что нельзя и надо делать в праздник 18 января Видео
08:33
Импичмент Трампу: СМИ узнали о новом антирекорде президента США Видео
08:14
СССР распался 30 лет назад, но Украина по-прежнему остается "совком" мнение
08:07
Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
07:59
Коронавирус в Украине 18 января: число новых диагнозов резко упало Видео
07:35
Помпео резко высказался о задержании Навального в России Видео
07:15
"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото
07:06
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
06:57
Перевыборы мэров Борисполя и Новгород-Северского: названы победители Видео
Реклама
06:57
Причина кризиса в Штатах - вырождение американских элит мнение
06:40
С Крещенским Сочельником или з Йорданскою вечерею – поздравления на праздник 18 января
06:27
Стало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево Видео
05:50
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
04:30
Лукашенко открывает фронт против Украины: что известно о бойцах ФСБ в Беларуси Видео
04:21
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
03:51
Врач назвал главный признак победы над COVID-19 Видео
03:19
Про Меган Маркл снимают новый фильм
02:44
Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога Видео
02:22
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
01:58
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
01:30
Новый удар по режиму Путина: эксперт оценил худший сценарий с Навальным в РФ Видео
00:49
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
00:30
У Байдена раскритиковали задержание Навального: в России резко ответили Видео
00:28
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
00:09
"Эротично": холостячка Даша Улянова обнажилась на развратном фото
00:00
Задержание Навального: России пригрозили новыми санкциями Видео
17 января, воскресенье
23:26
В Кремле отреагировали на задержание Навального Видео
23:00
Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы
22:52
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
22:28
Коронавирус в Украине 17 января - обнаружили почти 6 тысяч случаев Видео
22:26
Крушение сухогруза в Турции: выживший моряк раскрыл причину катастрофы Видео
22:03
Навальный стал узником совести после ареста - Amnesty International Видео
21:34
Участники штурма Капитолия выдвинули Трампу громкое обвинение Видео
21:23
CD Projekt Red прокомментировала расследование, посвященное проблемам Cyberpunk 2077 Видео
21:20
Экстремальные "минусы": синоптики предупредили о снегопаде в Украине Видео
20:50
Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России Видео
20:50
Умер Фил Спектор - причина смерти, карьера и личная жизнь музыканта
20:44
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
20:15
Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять