Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами

На корабле услышали хруст и сразу объявили сигнал тревоги.
Сухогруз Arvin, который затонул у берегов Турции, пошел на дно за пять минут. Об этом рассказали украинские моряки, спасенные с корабля.
По их словам, около одиннадцати часов ветер начал набирать силу, волны достигали шести метров. На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги, передает Укринформ.
"Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - рассказали моряки.
Уточняется, что из-за плохих погодных условий корабль не двигался по маршруту, а стал на якорь - моряки ожидали, что волны будут достигать 3,5-4 метра.
Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне семь лет.
Крушение сухогруза в Турции – новости:
- В воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение сухогруз Arvin.
- Сначала сообщалось, что он был русским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.
- Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.
- Экипаж судна Arvin - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
- В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.