Пошел на дно за 5 минут: всплыли новые подробности крушения сухогруза с украинцами

Среди экипажа Arvin были моряки, для которых этот рейс был первым / Фото: Anadolu

Сухогруз Arvin, который затонул у берегов Турции, пошел на дно за пять минут. Об этом рассказали украинские моряки, спасенные с корабля.

По их словам, около одиннадцати часов ветер начал набирать силу, волны достигали шести метров. На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги, передает Укринформ.

"Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", - рассказали моряки.

Уточняется, что из-за плохих погодных условий корабль не двигался по маршруту, а стал на якорь - моряки ожидали, что волны будут достигать 3,5-4 метра.

Среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов. Третий механик ходил на этом судне семь лет.

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