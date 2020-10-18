"Пошел вон, скотина!" В Минске демонстранты прогнали российского пропагандиста

Протесты, Беларусь / Reuters

В Минске 18 октября во время митинга протестующие прогоняли российского пропагандиста с одиозного телеканала Russia Today.

"Пошел вон!", "Раша — параша!", "Скотина!" – кричали участники акции протеста. Видео обнародовано в YouTube.

Демонстранты обвинили российского журналиста во лжи и искажении информации, а также напомнили об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Некоторые беларусы реагировали на RT очень агрессивно. Они пытались закрывать камеру оператору российского канала или показывали в нее непристойные жесты. Кто-то даже ударил сзади сотрудника СМИ.

Демонстранты открыто заявили, что они выступают против президента РФ Владимира Путина. Люди кричали в камеру Russia Today все, что они думают о России.

Протесты в Беларуси