"Пошел вон, скотина!" В Минске демонстранты прогнали российского пропагандиста

Беларусы вспомнили отравление оппозиционера Алексея Навального.
В Минске 18 октября во время митинга протестующие прогоняли российского пропагандиста с одиозного телеканала Russia Today.
"Пошел вон!", "Раша — параша!", "Скотина!" – кричали участники акции протеста. Видео обнародовано в YouTube.
Демонстранты обвинили российского журналиста во лжи и искажении информации, а также напомнили об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Некоторые беларусы реагировали на RT очень агрессивно. Они пытались закрывать камеру оператору российского канала или показывали в нее непристойные жесты. Кто-то даже ударил сзади сотрудника СМИ.
Демонстранты открыто заявили, что они выступают против президента РФ Владимира Путина. Люди кричали в камеру Russia Today все, что они думают о России.
Протесты в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ, на основании которого правительство должно продлить временное пребывание отдельных категорий граждан Беларуси на территории страны до 180 дней в год. Речь идет о белорусских специалистах в области информационных технологий, для которых также разрабатывают программу упрощенного получения вида на жительство.
В связи с этим глава МИД Беларуси вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил свое недовольство такими мерами. В Беларуси считают, что указ Зеленского – демонстративный недружественный шаг Киева в сторону Минска.
Украинский политолог Андрей Золотарев отмечал, что протесты в Беларуси могут спровоцировать массовую эмиграцию из страны, вследствие которой белорусские айтишники могут отправиться в Украину.