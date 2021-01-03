Последний шанс Трампа: Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить результаты выборов

Республиканцы планируют 6 января оспорить в Конгрессе США результаты президентских выборов.
Намерение республиканцев оспорить в Конгрессе результаты президентских выборов США поддержал вице-президент Майкл Пенс.
Как сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта, вице-президент США "разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах" и приветствует решение членов Палаты представителей и Cената задействовать свои законные полномочия для подачи возражений Конгрессу 6 января.
"Вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Сената по использованию полномочий, которыми они обладают в соответствии с законом, для подачи возражений и представления доказательств Конгрессу и американскому народу 6 января", - говорится в заявлении.
Этот комментарий является самым обширным замечанием, сделанным офисом Пенса в отношении слушаний 6 января после весьма спорных выборов между президентом Трампом и избранным президентом Джо Байденом.
Таким образом республиканцы планируют 6 января в ходе совместного заседания обеих палат законодательного органа нового созыва оспорить результаты президентских выборов и представить свидетельства нарушений в ходе голосования. Именно в этот день должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, объявивших 11 декабря о победе на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена.
Сам Пенс будет председательствовать во время процедуры, так как является, согласно конституции США, главой Сената.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.