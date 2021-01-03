Последний шанс Трампа: Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить результаты выборов

У Трампа появился шанс остаться в Белом доме / Reuters

Намерение республиканцев оспорить в Конгрессе результаты президентских выборов США поддержал вице-президент Майкл Пенс.

Как сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта, вице-президент США "разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах" и приветствует решение членов Палаты представителей и Cената задействовать свои законные полномочия для подачи возражений Конгрессу 6 января.

"Вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Сената по использованию полномочий, которыми они обладают в соответствии с законом, для подачи возражений и представления доказательств Конгрессу и американскому народу 6 января", - говорится в заявлении.

Этот комментарий является самым обширным замечанием, сделанным офисом Пенса в отношении слушаний 6 января после весьма спорных выборов между президентом Трампом и избранным президентом Джо Байденом.

Таким образом республиканцы планируют 6 января в ходе совместного заседания обеих палат законодательного органа нового созыва оспорить результаты президентских выборов и представить свидетельства нарушений в ходе голосования. Именно в этот день должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, объявивших 11 декабря о победе на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Сам Пенс будет председательствовать во время процедуры, так как является, согласно конституции США, главой Сената.

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