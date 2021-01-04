"Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры

То, что марш Бандеры в Украине поддерживали и официальные лица, возмутило американских журналистов.
Марш в честь 112-го дня рождения Степана Бандеры продолжает обрастать скандалами.
Заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона легло в основу публикации нью-йоркского Еврейского телеграфного агентства (JTA). В том числе возмутило американских журналистов и то, что марш Бандеры в Украине поддерживали официальные лица.
В статье отмечается, что Бандера во времена Второй мировой войны возглавлял Украинскую повстанческую армию (на самом деле он возглавлял ОУН (б), которая действительно была политическим крылом УПА – ред.).
Читайте также"Жить в зачумленном бараке": "глава" Крыма вызверился на шествие в честь Бандеры"Ее члены убили тысячи евреев и поляков, в том числе женщин и детей, сражаясь вместе с нацистской Германией против Красной Армии и коммунистов", – отметило издание.
Что касается официальных лиц-сторонников Бандеры, то во Львове в торжественных мероприятиях по случаю дня рождения Бандеры приняли участие многие официальные лица, в том числе глава Львовской области Максим Козицкий. Свою должность Козицкий получил уже при президенте Владимире Зеленском (в феврале 2020 года).
Американские журналисты отмечают, что восхваления Бандеры и других националистов времен Второй мировой в Украине усилились после победы Майдана. При этом, по мнению JTA, именно Майдан "спровоцировал вооруженный конфликт с Россией".
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