"Пособник нацистов и убийца детей": в США накинулись на Киев из-за марша Бандеры

Степан Бандера - пособник нацистов и убийца детей: в США накинулись на Киев / Фото: УНН, Укринформ, Громадське, 24 канал, Радио Свобода

Марш в честь 112-го дня рождения Степана Бандеры продолжает обрастать скандалами.

Заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона легло в основу публикации нью-йоркского Еврейского телеграфного агентства (JTA). В том числе возмутило американских журналистов и то, что марш Бандеры в Украине поддерживали официальные лица.

В статье отмечается, что Бандера во времена Второй мировой войны возглавлял Украинскую повстанческую армию (на самом деле он возглавлял ОУН (б), которая действительно была политическим крылом УПА – ред.).

Читайте также"Жить в зачумленном бараке": "глава" Крыма вызверился на шествие в честь Бандеры"Ее члены убили тысячи евреев и поляков, в том числе женщин и детей, сражаясь вместе с нацистской Германией против Красной Армии и коммунистов", – отметило издание.

Что касается официальных лиц-сторонников Бандеры, то во Львове в торжественных мероприятиях по случаю дня рождения Бандеры приняли участие многие официальные лица, в том числе глава Львовской области Максим Козицкий. Свою должность Козицкий получил уже при президенте Владимире Зеленском (в феврале 2020 года).

Американские журналисты отмечают, что восхваления Бандеры и других националистов времен Второй мировой в Украине усилились после победы Майдана. При этом, по мнению JTA, именно Майдан "спровоцировал вооруженный конфликт с Россией".

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