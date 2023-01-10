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Поставляют второсортное оружие: аналитик рассказал, какие страны помогают РФ воевать против Украины

10 января 2023, 03:03
Косвенно западные источники утверждают, что КНДР поставляет РФ стрелковое оружие, которым воюют "вагнеровцы".
военные РФ
Россия получает военную помощь из-за рубежа / Фото УНИАН

Россия получает военную помощь из-за рубежа, в частности из Ирана, Северной Кореи и возможно Китая. Политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду рассказал, как это влияет на войну в Украине.

По словам аналитика, если бы Иран не поставлял РФ дроны-камикадзе, то атаки Украины с воздуха "захлебнулись бы". Дело в том, что ракетные обстрелы не давали России того эффекта, на который она надеялась, но иранские дроны позволили перенапрячь нашу систему ПВО.

"Что касается баллистических ракет, то с ними до сих пор непонятна ситуация. Однако Иран предполагает для себя определенные ограничения, плюс он имеет свои планы на Ближнем Востоке, Аравийском полуострове, поэтому он не спешит отдавать России избыточный запас. Поэтому определенное количество таких ракет может быть передано РФ, которые та сразу же выстрелит", - предположил Чорновил и добавил, что это не будет для Украины катастрофой.

"Тем более, что в случае применения таких ракет, автоматически снимается вопрос о предоставлении Украине немецких ЗРК Patriot. Пока Германия не дает их доставлять дальше Польше, но впоследствии в Германии могут заявить, что не будут против передать эти установки Украине. Это такая хитроумная политика, которой пользуется ряд стран-членов НАТО", - объяснил он.

Что касается Северной Кореи, то эта страна может поставлять в РФ излишки своего второсортного оружия в обмен на определенные товары для выживания.

"Косвенно западные источники утверждают, что такое оружие, в основном стрелковое, поставляют "вагнеровцам". То есть Северная Корея не предоставляет России стратегически важных оборонных ресурсов", - сказал Чорновил.

Стратегически важные ресурсы России могла бы предоставить КНР, но, это страна с более мудрой властью, считает Чорновил.

"К счастью, Китай умеет считать. Ведь их предупредили о том, что они потеряют в таком случае, потому что даже запрет торговли европейских и американских компаний с Китаем подвергает эту страну катастрофе. Особенно учитывая, что Китай и без того сейчас переживает сложный период в экономике в связи со вспышкой коронавируса. Китай – не Россия, которая готова дать своим гражданам пухнуть от голода ради того, чтобы ее лидер был на высоте", - объяснил аналитик.

При этом Чорновил не исключил, что хотя Китай не будет поставлять оружие напрямую, но через Китай и Индию "серым" экспортом в РФ могут попадать микросхемы и другие комплектующие.

"Поэтому это будет поддержкой для российской "оборонки", которая сейчас активно работает. Россия и сейчас может производить более 40 ракет в месяц, что позволит ей раз в месяц делать по меньшей мере один полноценный залп по инфраструктуре Украины и держать нас в постоянном напряжении", - резюмировал он.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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