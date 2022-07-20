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"Пришли пьяние и их записали": оккупант рассказал о серьезном новом "пополнении" в войсках РФ

20 июля 2022, 18:52

Оккупант пожаловался, что вместо обещанных 300 тысяч рублей на самом деле им платят 150 тысяч.

российские военные, оккупанты
Российские военные / Reuters, Радио Свобода

Оккупанты несут потери, им выплачивают только половину зарплаты, а в свое войско они берут любого желающего.

Оккупант рассказал, как российские военные пополняют свои ряды всеми желающими, которые только соглашаются к ним присоединиться.

В перехвате разговора оккупанта украинские разведчики показали, как армия РФ жалуется, что за обещанные 300 тысяч рублей им руководство выплачивает только половину.

"Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали. Гребуют всех подряд. Льшь бы ты сказал: "Поехали", - рассказывает оккупант о новом "пополнении" в войсках.

Также оккупант пожаловался, что вместо обещанных 300 тысяч рублей на самом деле им платят 150 тысяч. В то же время он рассказывает о потерях, которые они понесли от ударов ВСУ.

"Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147", – рассказал захватчик.

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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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