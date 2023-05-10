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"Продолжение прошлогоднего страха": эксперт пояснил, чего боялись Путин и Кремль на параде в Москве

Дмитрий Видоменко
10 мая 2023, 09:39 обновлено 10 мая, 09:39
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По мнению эксперта Вадима Денисенко, и диктатор Владимир Путин, и верхушка Кремля опасалась возможных непредвиденных ситуаций во время парада.
Путин
Владимир Путин / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Русский диктатор Путин и возглавляемый им режим в стране-агрессоре РФ отказался устраивать масштабный парад боевой техники в Москве на Красной площади из-за страха. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"Думаю, что [весьма скромный в плане боевой техники парад на Красной площади в Москве 9 мая − Главред] это - продолжение их прошлогоднего страха, потому что в РФ и тогда отказались от авиации. Очевидно, с точки зрения безопасности они боятся, что авиация может сделать что-то не то. В прошлом году даже дошло до абсурда, потому что россияне заявили, что авиация не вылетела на парад из-за нелетной погоды, после чего они даже дорисовывали облака над Красной площадью, хотя тогда их там вообще не было", − сказал он.

Смотрите видео Главреда о параде на 9 мая в Москве:

видео дня

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.

Как прошел парад на 9 мая в Москве

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин на параде 9 мая на Красной площади в Москве выступил со своей привычной пропагандистской программой – обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о, мол, "победах" российских оккупантов. Между тем череда событий, которые происходили во время мероприятия, выглядели странно – то Шойгу шатался в машине, то был замечен охранник Путина, несший чемоданчик за диктатором.

Между тем в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая. Пользователи высмеяли "победобесие" в России и предложили свою версию того, как должен происходить парад. Сеть взорвалась мемами.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал проведение "парада Победы" в Москве 9 мая – на следующее утро после устроенного оккупантами РФ ракетного обстрела Украины. Он подчеркнул, что Путин вместе с некоторыми главами бывших советских республик является "соучастником и наблюдателем на трибунах лицемерия". Представитель ОП напомнил о том, что ранее РФ ударила по мирным жителям Украины 25 крылатыми ракетами.

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