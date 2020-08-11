ОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко / Reuters

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента, на которых, согласно официальным данным Минска, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Пролонгация власти Лукашенко привела к вспышке серии протестов, которые длятся уже третий день подряд. Активисты на улицах вступают в противостояние с силовиками, а внутри страны циркулируют слухи о введении чрезвычайного положения.

К середине вторника, 11 августа, в центр Минска были выдвинуты подразделение внутренних войск и спецподразделение ОМОНа. Ближе к вечеру участники протестов стали подходить к метро Пушинская, однако их силовики не дают им возможности провести протест. Новый митинг планировали провести в 19:00 по местному времени.

Авторы одного из рупоров протеста Telegram-канала NEXTA сообщают, что силовики без разбора избивают людей на улицах и в зданиях города.

Происходят массовые задержания не только активистов, но и случайных прохожих.

Бьют силовики и представителей прессы.

В Бресте силовики расположились в кустах.

Задержания происходят и в Пинске.

По информации Telegram-канала Onliner возле метро Пушинская в Минске силовики отгоняют людей от кинотеатра Аврора.

"На Пушкинской ситуация такая. Народ сидит на парапете возле гостиницы Орбита. Прибегает ОМОН, начинает стучать в щиты, отгоняет людей до кинотеатра "Аврора", убегает. Люди возвращаются и садятся. ОМОН обратно прибегает. Так уже 3 раза подряд. Посмотрим насколько у них дыхалки хватит", - отмечается в сообщении.Читайте такжеВ Беларуси опубликовали видео, как Тихановская покидала страну

У стелы Минск-город-герой правоохранители обыскивают людей.

"На Стеле час назад люди в черном останавливали на перекрестках, не пуская в сторону моста на Машерова. Осматривают сумки, просят открыть последние фото/видео на телефоне, открывают телеграмм, смотрят переписки и группы в которых состоишь", - сообщает NEXTA.Читайте такжеВ парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление

Подчеркивается, что представители силовых структур продолжают осаждать Минск и активно действуют в других городах с целью пресечения протестов.

Напомним, ранее в Европарламенте группа депутатов призвала Евросоюз ввести жесткие санкции против политиков и чиновников режима Алекасандра Лукашенко. Европа может закрыть им въезд в ЕС и заморозить их финансовые и другие активы.