В Беларуси "взяли" координаторов массовых протестов - госСМИ

В Беларуси задержали координаторов массовых протестов / Reuters

В Минске задержали координаторов бушующих в Беларуси массовых протестных акций.

Об этом сообщает в среду, 12 августа 2020 года, портал БелТА.

По данным журналистов, группа состояла из одного руководителя и трех подчиненных. Мужчина якобы координировал акций с семнадцатого этажа здания гостиницы Беларусь.

Данные о личности задержанного и остальные датели операции не приводятся.

Напомним, выборы президента прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. Сразу после закрытия избирательных участков по всей стране стартовали масштабные акции протеста, во время которых правоохранители активно применяют дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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11 августа стало известно, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах, покинула Беларусь. Позже стали известны подробности ее отъезда.

Далее, оппозиционерка записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде из страны далось ей крайне тяжело. Однако Тихановская, подчеркнув самостоятельность своего выбора, утверждает ‒ она выехала из Беларуси ради своих детей.