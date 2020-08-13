Политолог спрогнозировал, какие сценарии Кремль предложит Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Массовые протесты, которые начались в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года, заставляют власти РФ в срочном порядке отыскать решение данного кризиса ‒ чтобы страна окончательно не покинуло зону влияния Кремля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал известный российский политолог Валерий Соловей.

По его словам, в случае, если протесты будут нарастать и они выйдут из-под контроля Лукашенко, Кремль не исключает устранение его от власти. А на место президента будет подыскан удобный для Москвы представитель силовых ведомств.

Второй вариант — сделать ставку на Светлану Тихановскую и, затем, провести пророссийского кандидата на досрочных выборах президента Беларуси.

Читайте такжеВласть дала трещину: эксперт назвал причину краха режима Лукашенко

Напомним, ранее известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал - в случае, если белорусский президент Александр Лукашенко не сможет подавить массовые протесты, которые продолжаются в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года, в Кремле его "спишут в утиль" и "привезут на танках" в Минск бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.