Кровавые протесты в Беларуси: появилась третья жертва

В Беларуси третья жертва протестов

В белорусском городе Жодино умер мужчина, которого по время протестов жестоко избили силовики. На сегодня известно о 3 жертвах массовых акций.

Об этом заявил врач скорой помощи на встрече жителей города с мэром, сообщает Telegram-канал Кулуары KYKY.

В Жодино проходит встреча горожан с мэром. Жители требуют убрать из города ОМОН, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов.

Протесты в Беларуси

Как ранее писал Главред, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.