В МИД категорично отреагировали на обвинения Лукашенко в "организации протестов"

В МИД напомнили Лукашенко о мирном характере протестов / Фото: TUT.BY

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на резкие обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что украинцы организовывали протесты в Минске.

"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", — сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве добавили, что нет доказательств организации украинцами протестов в Минске. Однако очевидна вина задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера, преступная деятельность которых очевидна. Но власти страны приняли решение отдать преступников России, позволив избежать наказания.

Читайте такжеВ Польше озвучили детали санкций против Беларуси"Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск — чтобы преступники понесли справедливое наказание. А вагнеровцы, с благословения белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, государственный телеканал Беларусь 1 показал сюжет о задержании оппозиционного активиста и якобы организатора протестов Юрия Воскресенского, у которого обнаружили портрет Степана Бандеры и символику СБУ.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Минске начались после того, как появились результаты экзитполов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.