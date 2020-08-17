Трамп впервые резко высказался о ситуации в Беларуси

Трамп отреагировал на события в Беларуси / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп впервые сделал резкое заявление о протестах в Беларуси, назвав сложившуюся ситуацию "ужасной".

Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп отметил, что официальный Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в этой стране.

Напомним, в понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко приехал пообщаться с бастующими на заводе МЗКТ рабочими. Там он заявил, что готов передать власть на места, однако изменения в Конституцию пока не подготовлены.

Также Лукашенко не исключил, что уже через год или два года он может покинуть пост главы государства, так как правит Беларусью целых 26 лет.

В оппозиции, в свою очередь, утверждают, что Лукашенко и его семье могут гарантировать неприкосновенность, однако президент должен пойти на одно ключевое условие.