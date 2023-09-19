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Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

Дмитрий Видоменко
19 сентября 2023, 15:40
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Диктатор Путин не решится даже формально допускать до "выборов" президента РФ оппозиционеров даже формально, говорит Игорь Эйдман
Путин, Эйдман
Путин не хочет повторять ошибок Лукашенко - Игорь Эйдман / коллаж Главред, скриншот из видео

Русский диктатор Владимир Путин не будет допускать никаких оппозиционеров к "выборам" в 2024 году ‒ чтобы не повторять ошибок белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"По-моему, совершенно понятно, почему так происходит. Пример – Лукашенко. Лукашенко, как ему казалось, убрал всех сильных конкурентов с выборов, убрал тех, кого он боялся. Даже мужа Тихановской, который не был фаворитом тех выборов, убрал. Фаворитом был Бабарико. Выдвижение Тихановской он счел ерундой. Лукашенко – сексист, колхозник старой закваски, который не привык принимать в расчет женщин. В итоге Тихановская выборы выиграла, хоть Лукашенко и нарисовал результаты в свою пользу. Все это привело к мощнейшему катаклизму", ‒ сказал он.

Как говорит Эйдман, наверняка для виду "конкуренцию" диктатору будет составлять только престарелый псевдокоммунист Геннадий Зюганов.

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"Путин такие эксперименты проводить не хочет. Он хочет идти по надежной колее, по надежному пути. Поэтому никого, даже в роли Тихановской, не будет. Будет Зюганов", ‒ сказал он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Напомним, ранее публицист и журналист Александр Сотник рассказал, могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву. По его словам, российские оккупационные войска вряд ли смогут устроить мятеж и пойти на Москву, ведь у них нет критического сознания.

Также Сотник рассказывал, после каких действий ВСУ армия РФ начнет бежать. Он отметил, что оккупанты побегут тогда, когда фронт посыплется. Но для того, чтобы оборона российских захватчиков посыпалась, украинские военные должны пройти дальше первой линии обороны.

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Геннадий Зюганов Владимир Путин Игорь Эйдман президентские выборы в России
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