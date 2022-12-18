Путин не сдастся, сколько бы бойцов не умерли: NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУ

Диктатор Путин будет продолжать попытки оккупировать Украину, несмотря на серьезные потери среди российских военных, пишет The New York Times.

NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУ / коллаж фото УНИАН

Руководитель одной из русских спецслужб − Службы внешней разведки РФ − Сергей Нарышкин во время встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом заявил о том, что русский диктатор Владимир Путин не считается с потерями своей армии в рамках войны против Украины. Об этом говорится в статье The New York Times со ссылкой на неназванных вашингтонских чиновников.

По их словам, якобы Нарышкин сказал Бернсу: "Россия никогда не сдастся, сколько бы солдат она ни потеряла на поле боя".

Во время встречи в Турции в ноябре 2022 года они пытались возобновить прямую личную связь между Белым домом и Кремлем, однако все попытки оказались тщетны.

Кроме того, сообщается, что Путин во время встречи с прежним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом признал − украинцев не так-то легко победить, как его ранее убеждало окружение.

Потери России в войне против Украины

Ранее то военный эксперт Олег Жданов сообщил, что армия страны оккупанта потеряла больше живой сили, чем ВСУ.

"Американское издание NewYork Times писало, что под Бахмутом было ранено 240 украинских военных, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых. Оно и не удивительно, поскольку работает российская артиллерия - это в основном осколочные ранения. Поэтому такое огромное количество раненых", - отметил эксперт.

Позднее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил новые данные на тему - какие общие потери понесли российские оккупанты в войне в Украине.

По его словам, реальные потери россиян в войне против Украины около 110 -120 тысяч.

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