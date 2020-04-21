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"Панический страх": экс-депутат Госдумы раскрыл интересный факт насчет президентства Путина

21 апреля 2020, 05:14

Кое-кто в РФ панически боится президента, поделился журналист.

Экс-депутат Госдумы поделился, что Владимира Путина панически боится российская элита – Путин новости
Владимира Путина панически боится российская элита, поделился экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации, журналист Игорь Яковенко считает, что в стране президент Владимир Путин держится у власти на паническом страхе элиты.

Журналист "очень критически" оценивает мнения некоторых экспертов относительно того, что заменить Путина может мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, основная масса силовых структур относится к Собянину достаточно отстраненно, он для них чужой.

"Путин еще держится на паническом страхе не граждан, а элиты. Элита панически боится его. Пока еще боится", – сказал собеседник.Читайте также"Два пика": экс-депутат Госдумы назвал условие краха России

Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко прогнозировал, что в России Владимира Путина заменит некое "политбюро".

Игорь Яковенко Владимир Путин Сергей Собянин новости России
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