Путин объявил о своей ответственности за процветание Украины / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает Россию ответственной за процветание соседних стран, в число которых, отметим, входит и Украина.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", – цитирует ТАСС Путина.

При этом он считает, что в мире нарастает турбулентность геополитических процессов. Также, по его словам, увеличиваются попытки использования силы для "продавливания своих интересов", многие мировые игроки пытаются укрепить свою национальную безопасность за счет угнетения чужой безопасности.

В свою очередь Россия свою волю другим странам якобы никогда не навязывает, заверил Путин. Глава РФ пообещал, что его страна готова "на равных участвовать в решении общих проблем, содействовать деэскалации региональных конфликтов".

22 июня российский глава государства Владимир Путин назвал Революцию 2014 года в Украине "государственным переворотом", который "организовали США". Захват Россией Крыма он объяснил следствием "раскола" украинского государства.

После этого у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине. Ситуация с Майданом в 2013-2014 годах могла развиваться иначе, если бы не Россия, сказал Михаил Подоляк.

Ранее Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе". Украинский дипломат констатировал постоянство Москвы в попытках подорвать суверенитет, государственность и территориальную целостность Украины.