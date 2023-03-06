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"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily Star

6 марта 2023, 20:45
В дополнение к криокамере, в резиденции Путина есть еще и игровая площадка, которая является аналогом Неверленда Майкла Джексона.
'Путин официально сошел с ума': российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily Star
Путин хочет продлить себе жизнь / сайт Кремля

Русский диктатор Владимир Путин изо всех сил стремится продлить себе жизнь, а потому спит в криогенной кислородной камере. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на источники в разведке.

"Теперь Путин официально совсем сошел с ума. У него есть ультрасовременная криокамера в особняке, которая также может быть кислородной камерой ... Он заходит в нее в этих смехотворных очках, белых перчатках, трусах и носках и думает, что это вылечит его от болезней. Это не так. Они слишком запущены", - рассказал журналистам один российский инсайдер.

Отмечается, что машина Путина находится в спа-центре его имения на Валдае, где его 39-летняя любовница Алина Кабаева имеет собственное отдельное жилье площадью 1200 квадратных метров.

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Модель, которой пользуется Путин, может работать как криокамера и кислородная камера, благодаря которой ткани его организма насыщаются кислородом в 15 раз больше, чем обычно.

Инсайдеры также рассказали, что у российского диктатора живут швейцарские врачи, которые следят за его состоянием. Медики пытаются подавить симптомы развивающейся деменции – судороги и неразборчивую речь.

Кроме того, в дополнение к криокамере, в резиденции Путина есть еще и игровая площадка, которая является аналогом Неверленда Майкла Джексона.

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Больше новостей о болезнях Путина:

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