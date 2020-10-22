Путин ошарашил заявлением о двух сверхдержавах

Путин назвал две сверхдержавы / Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав.

"По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай, пишет ТАСС.

В то же время он отметил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции.

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"Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?" - отметил Путин.

"Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - добавил российский президент.

Также он не согласился с идеей отказа от объединения стран в международные объединения.