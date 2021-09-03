Путин предлагает "принять в семью" террористический Талибан

Президент РФ считает, что талибов нужно побыстрее ввести в "семью цивилизованных народов"

Президент России Владимир Путин заявил, что чем быстрее талибы войдут в цивилизованные отношения с другими странами, тем легче будет вести с ними диалог.

По его словам, Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, а если это произойдет, "то тогда не с кем будет разговаривать".

"А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять. И задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", — передает слова российского президента " Интерфакс ".

Такое заявление Владимира Путина выглядит довольно странно, поскольку движение "Талибан" в России официально признано террористическим, и его деятельность на территории страны запрещена. Но Кремль поддерживает контакты с лидерами талибов.

Читайте такжеПропагандисты РФ опозорились, состряпав дикий фейк о беженцах из АфганистнаНапример, в конце июля после переговоров с талибами в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и вовсе назвал лидеров движения "вменяемыми людьми".

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Напомним, США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент покинул территории афганского государства до 31 августа.