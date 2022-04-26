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Путин озвучил свое условие подписания договора о гарантиях Украины

26 апреля 2022, 21:42

Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил, что во время переговоров Украины и России в Турции произошел прорыв.

Путин
Путин высказался о ситуации в Украине / соцсети

Россия не может подписать гарантии безопасности Украины, пока не будет решен вопрос с принадлежностью Крыма и Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. Глава Кремля добавил, что без этого договор невозможен.

Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил, что во время переговоров Украины и России в Турции произошел прорыв. По его словам, украинская сторона согласилась вынести "за скобки" такое понятие, как международно признанные границы страны. Речь шла об оккупированном Крыме и Донбассе.

Глава Кремля добавил, что после произошедшего в Буче Киевской области Украина изменила свою позицию. Путин уточнил, что вопрос принадлежности Крым и Донбасса украинская сторона предложила решать на встрече лидеров стран.

"В этом случае подписываться под гарантиями безопасности (Украины - ред.), не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и "республик" Донбасса, мы просто не можем", - подытожил глава Кремля.

Напомним, советник руководителя ОП Алексей Арестович 26 апреля заявлял, что россияне продолжают атаковать район завода Азовсталь, где находятся защитники Украины.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия распространяет ложь о якобы захвате всего Мариуполя. В РФ через два месяца после широкомасштабного вторжения в Украину уже активно говорят, что якобы "захватили" Мариуполь в Донецкой области, но только без Азовстали. Однако территория этого металлургического комбината занимает пятую часть территории города, подчеркнул Подоляк.

Также ранее военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

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