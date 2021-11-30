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Путин разразился ультиматумом Украине по войскам РФ у границ и назвал условие ненападения

30 ноября 2021, 14:28

Владимир Путин утверждает, что если Киев, дескать, выполнит условие, то угроз для Украины не будет.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин считает, что в ситуации с войсками у границ Украины следует говорить не о военном вторжении, а о налаживании отношений между государствами. И тогда опасности не будет.

"Путин о наличии угроз для Украины: дело не в вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся - все будет хорошо", - цитирует Путина РИА Новости.

"Дело не в том, чтобы вводить войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учёта интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал глава РФ.

Кроме того, он сказал, что если на территории Украины появятся ударные комплексы, то Россия будет создавать угрозы. Причем российское государство может ответить уже сейчас.

"Путин: если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в несколько минут, Россия вынуждена будет создать в ответ такие же угрозы…Путин: Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов", - подчеркивает информагентство.

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