Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину

Путин сделал заявление о транзите газа через Украину / Reuters

Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно будущего контракта о транзите газа через Украину после запуска газопровода Северный поток-2.

Как заявил Путин, Россия будет придерживаться своих обязательств.

"Россия, Газпром, мы подписали контракт на 5 лет на прокачку российского газа через территорию Украины... И, несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять", - сказал Путин.

Отметим, у Зеленского не раз говорили, что Москва может отказаться от контракта газа через Украину после запуска Северного потока-2, который должен соединить Россию и Германию в обход украинской территории.

В Нафтогазе заявляли, что транзит российского газа сдерживает Россию от эскалации агрессии против Украины.

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Также Путин ответил относительно переговоров в нормандском формате и обсуждении Северного потока-2.

Путин считает, что нормандский формат является политической площадкой и обсуждать на нем коммерческие проекты, такие как Северный поток-2, невозможно.

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"Нормандский формат или другие подобные форматы - это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как Северный поток, Северный поток-2 или транзит газа через Украину", - заявил Путин.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией призвал США и Европу остановить реализацию СП-2, так как данный проект несет колоссальную угрозу национальной безопасности украинского государства.

Немецкий политик, кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет предупредил Россию о том, что если Путин будет использовать Северный поток-2 в качестве оружия против Украины, то Европа может отключить трубопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Запад, требуя запуска СП-2. По его словам, россияне уже значительно снизили объемы транзита газа через Украину и фактически поставили Европе ультиматум.

Бывший глава МИД, дипломат Константин Грищенко считает, что запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если в итоге канцлером ФРГ станет кандидат от Партии зеленых.