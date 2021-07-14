Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину

По словам Путина, Россия будет выполнять условия контракта о транзите газа.
Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно будущего контракта о транзите газа через Украину после запуска газопровода Северный поток-2.
Как заявил Путин, Россия будет придерживаться своих обязательств.
"Россия, Газпром, мы подписали контракт на 5 лет на прокачку российского газа через территорию Украины... И, несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять", - сказал Путин.
Отметим, у Зеленского не раз говорили, что Москва может отказаться от контракта газа через Украину после запуска Северного потока-2, который должен соединить Россию и Германию в обход украинской территории.
В Нафтогазе заявляли, что транзит российского газа сдерживает Россию от эскалации агрессии против Украины.
Также Путин ответил относительно переговоров в нормандском формате и обсуждении Северного потока-2.
Путин считает, что нормандский формат является политической площадкой и обсуждать на нем коммерческие проекты, такие как Северный поток-2, невозможно.
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"Нормандский формат или другие подобные форматы - это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как Северный поток, Северный поток-2 или транзит газа через Украину", - заявил Путин.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией призвал США и Европу остановить реализацию СП-2, так как данный проект несет колоссальную угрозу национальной безопасности украинского государства.
Немецкий политик, кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет предупредил Россию о том, что если Путин будет использовать Северный поток-2 в качестве оружия против Украины, то Европа может отключить трубопровод.
Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Запад, требуя запуска СП-2. По его словам, россияне уже значительно снизили объемы транзита газа через Украину и фактически поставили Европе ультиматум.
Бывший глава МИД, дипломат Константин Грищенко считает, что запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если в итоге канцлером ФРГ станет кандидат от Партии зеленых.