Путин 'стремится к постоянному прекращению огня': Эрдоган выступил со странным заявлением

Эта война обязательно закончится, и задача Турции - завершить ее без крови и слез, заявил Эрдоган.

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Эрдоган заявил о намерениях РФ по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

О чем сказал Эрдоган:

Путин якобы стремится прекратить войну на постоянной основе

Впоследствии ожидается обмен заключенными

Турция стремится закончить войну дипломатически

Российский диктатор Владимир Путин якобы "стремится к постоянному прекращению огня", это отмечает Турция. Такое заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время разговора с журналистами цитирует местное издание Haber 7. По его словам, якобы существуют ожидания по обмену заключенными.

Как убежден Эрдоган, как и во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский, Турция увидела, что диктатор Путин также стремится к "постоянному прекращению огня".

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Кроме этого, такие намерения оккупантов якобы подтвердил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

"В дополнение к возрождению Черноморского зернового коридора и разминированию, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией вчера (24 октября, - ред.) вечером мы также увидели, что существуют ожидания по обмену заключенными", - добавил президент Турции.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Как подчеркнул лидер Турции, его страна сейчас внимательно следит за шагами в направлении обмена пленными. Анкара, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы решить "проблемы" дипломатическим путем.

"Наше желание - как можно быстрее начать мирные переговоры между двумя странами и открыть путь к благоприятному результату. Мы будем продолжать неутомимо работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне нет победителей, а в мире нет побежденных. Эта война обязательно закончится, и наша задача - завершить ее без крови и слез", - пояснил он.

Позиция Турции относительно войны в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "политику баланса". В начале июля он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Казахстане, а позже принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном российской угрозе. Турция поддерживает связи с Москвой и не придерживается санкций против РФ, которые поддержало большинство партнеров страны по НАТО. Турция поставляет Киеву беспилотники и военные корабли, но продолжает покупать российскую нефть и газ. Она играла активную дипломатическую роль, максимально используя свою позицию черноморского соседа как России, так и Украины. Анкара выступила посредником в заключении соглашения о поставках украинского зерна.

Прекращение войны в Украине - последние новости

Диктатор РФ Путин заявил, что получил предложение от Украины. Хозяин Кремля высказал мнение, что План победы перечеркнул возможность переговоров.

Стало также известно, Зеленский готовит еще один план на время войны. Новый план будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

Кроме этого, президент Украины назвал условие мирных переговоров с РФ. По словам главы страны, Россия должна дать сигнал, что готова прекратить войну.

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