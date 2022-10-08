Путин выдал новый приказ по Крымскому мосту

Крымский мост, Путин / скриншот, reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста и электросетей, которые проходят через Керченский пролив.

Как сообщает ТАСС, российский диктатор возложил на ФСБ обязательства по усилению защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетей и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.

Стоит отметить, что в России неоднократно заявляли о том, что Крымский мост якобы надежно защищен и его очень сложно атаковать.

В частности, для охраны объекта были задействованы силы Южного военного округа, Черноморского флота, береговой охраны и Росгвардии.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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