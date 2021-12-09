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Путин заговорил о "геноциде" на Донбассе

9 декабря 2021, 21:53

По словам Путина, нужно действовать аккуратно, чтобы не девальвировать понятия "русофобия" и "геноцид".

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что события в Донбассе ему напоминают геноцид.

Такое заявление он сделал на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - цитирует агентство заявление Путина.

По его словам, нужно действовать аккуратно, чтобы не девальвировать понятия "русофобия" и "геноцид".

Российский лидер добавил, что они должны отражать реалии происходящих событий.

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Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы, в которых говорилось о стягивании военных подразделений России к границам Украины. Для подтверждения своих аргументов они показали спутниковые фотоснимки передвижения российских войск.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что Киев крайне серьезно обеспокоен ситуацией с войсками России у своих границ. По его словам, обстановка напоминает 2014 год, когда россияне оккупировали АР Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что маневры войск России у границ Украины продиктованы якобы "провокационными действиями" Североатлантического альянса у украинских границ и призвали к переговорам Москвы и Вашингтона на высшем политическом уровне.

При этом Песков заявил, что Украина, дескать, может получить гарантии безопасности от России в случае реализации Минских согашений по Донбассу.

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Владимир Путин война на Донбассе
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