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Путин заверил генсека ООН, что рассчитывает на договоренности с Украиной

26 апреля 2022, 20:18

Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке, отметил президент РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин встретился с генсеком ООН / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин за длинным столом переговоров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что рассчитывает на "договоренности с Украиной на дипломатическом треке", пишет российское издание РИА Новости.

"Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей с Украиной на дипломатическом треке", - заявил президент России.

В свою очередь, генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России.

"Мы (наверное, речь об ООН - ред.) считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом", - сказал Гутерриш.

Как отметил генсек ООН, он понимает, что у России были противоречия по поводу некоторых вопросов в отношении Украины, однако они должны быть разрешены в рамках Устава ООН.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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